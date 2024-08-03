Задержанный мужчина в наручниках напал на полицейского в Москве

СК: После нападения мужчины в наручниках на полицейского в Москве возбуждено дело

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел в здании ОМВД по району Южное Бутово города Москвы. По версии следствия, фигурант был не согласен с решением о привлечении его к административной ответственности. Он напал на полицейского, ударив его головой в лицо, следует из сообщения в Telegram-канале ГСУ СК по Москве.

Против нападавшего возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура отправили под арест на два месяца после того, как он избил возле комплекса «Лужники» в Москве сотрудника полиции.