Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.8 комментариев
Задержанный мужчина в наручниках напал на полицейского в Москве
СК: После нападения мужчины в наручниках на полицейского в Москве возбуждено дело
Уголовное дело открыто после того, как мужчина в наручниках ударил головой сотрудника правоохранительных органов в московском отделе полиции, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
Инцидент произошел в здании ОМВД по району Южное Бутово города Москвы. По версии следствия, фигурант был не согласен с решением о привлечении его к административной ответственности. Он напал на полицейского, ударив его головой в лицо, следует из сообщения в Telegram-канале ГСУ СК по Москве.
Против нападавшего возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.
Ранее сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура отправили под арест на два месяца после того, как он избил возле комплекса «Лужники» в Москве сотрудника полиции.