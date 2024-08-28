Россия потребовала прекратить авиаудары по Сирии

Зеленский назвал причину отказа Польши сбивать российские ракеты над Украиной

Зеленский: Польша не хочет сбивать российские ракеты над Украиной без поддержки НАТО

Tекст: Денис Тельманов

«По вопросу сбивания ракет над нашей Украиной. Нужна, так понимаю, поддержка нескольких стран, и Польша, так понимаю, сомневается, чтобы быть наедине с таким решением», – сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».

По словам Зеленского, Польша хочет поддержку других стран в НАТО



Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава еще в феврале предлагала союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной.

По его словам, Польша на встрече в Париже предложила партнерам по альянсу сбивать ракеты, которые летят в сторону НАТО, но над украинской территорией.

При этом батареи, при помощи которых сбивали бы ракеты, должны были размещаться в странах НАТО.



Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит Варшаве, если та попытается перехватить российские ракеты над Украиной.





