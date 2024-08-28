  • Новость часаРоссия ввела санкции в отношении американских журналистов
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война уже давно не «политика», а вопрос выживания

    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    12 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    8 комментариев
    28 августа 2024, 19:38 • Новости дня

    Россия потребовала прекратить авиаудары по Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия требует прекратить нанесение авиаударов по территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    «Требуем безусловного прекращения авиаударов по сирийской территории», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    По его словам, из-за этих авиаударов все усилия в направлении политурегулирования обречены на провал.

    Полянский также подчеркнул, что прекращение иностранного военного присутствия в Сирии является необходимым условием для стабилизации в стране.


    27 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Зеленский назвал причину отказа Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Зеленский: Польша не хочет сбивать российские ракеты над Украиной без поддержки НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Польша не решается сбивать российские ракеты над Украиной без одобрения НАТО, заявил украинской президент Владимир Зеленский.

    «По вопросу сбивания ракет над нашей Украиной. Нужна, так понимаю, поддержка нескольких стран, и Польша, так понимаю, сомневается, чтобы быть наедине с таким решением», – сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, Польша хочет поддержку других стран в НАТО

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава еще в феврале предлагала союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной.

    По его словам, Польша на встрече в Париже предложила партнерам по альянсу сбивать ракеты, которые летят в сторону НАТО, но над украинской территорией.

    При этом батареи, при помощи которых сбивали бы ракеты, должны были размещаться в странах НАТО.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит Варшаве, если та попытается перехватить российские ракеты над Украиной.


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    27 августа 2024, 14:52 • Новости дня
    FT: Украина передала США список целей в России для ударов дальнобойными ракетами

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в последние недели предоставила Вашингтону информацию о целях на территории России, по которым она хотела бы нанести удары с использованием западных ракет большой дальности, пишет Financial Times со ссылкой на украинского чиновника.

    «Киев предоставил Вашингтону информацию о конкретных целях, по которым хотел бы нанести удары с использованием американских ракет ATACMS, а также британских Storm Shadow и французских Scalp», – пишет издание, передает РИА «Новости»

    Как утверждает газета, речь идет об аэродромах, складах боеприпасов, хранилищах топлива и центрах управления и контроля.

    Ранее сообщалось, что в Вашингтоне все еще не желают давать Киеву разрешение «использовать американское оружие большой дальности в Курской области».

    По информации CNN, это связано с тем, что у США «есть ограниченный запас... ATACMS для Украины».

    При этом заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    28 августа 2024, 14:59 • Новости дня
    WSJ: Ракетные удары ВС России вскрыли слабые места ПВО Украины
    WSJ: Ракетные удары ВС России вскрыли слабые места ПВО Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетные удары российских военных вскрыли в обороне Украины слабые места, пишет The Wall Street Journal.

    «Атака ... выявила некоторые уязвимые места Украины», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что летом на Украину начали поступать первые истребители F-16, потенциально это могло бы усилить систему ПВО страны. Однако у Украины нет ресурсов для перехвата ракет во всех частях страны. Кроме того, в этом году энергетическая инфраструктура Украины из-за постоянных ударов ВС России по важным объектам стала более уязвимой.

    Отмечается, что в понедельник российские военные нанесли массированный удар по объектам ОПК на Украине. Как рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры.

    Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные поразили лагерь иностранных наемников на Украине

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    28 августа 2024, 12:39 • Новости дня
    Турция выдвинула четыре условия для нормализации отношений с Сирией

    CNN Turk: Турция выдвинула четыре условия для нормализации отношений с Сирией

    Турция выдвинула четыре условия для нормализации отношений с Сирией
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Анкара определила четкие условия для восстановления дипломатических отношений с Дамаском, сообщает канал CNN Turk со ссылкой на диписточники турецкой столицы.

    По информации турецких СМИ, одним из ключевых требований является полное уничтожение террористических группировок на территории Сирии, передает РИА «Новости».

    Также Анкара требует от Дамаска достижения национального примирения и проведения конституционных реформ в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

    Третье условие касается обеспечения безопасного возвращения сирийских беженцев на родину. Турция настаивает на создании необходимых условий для этого процесса.

    Четвертое условие связано с продолжением гуманитарной помощи населению Сирии, особенно в районах, контролируемых оппозицией.

    «Турция не будет выводить войска из Сирии до тех пор, пока не будут выполнены все эти условия», – подчеркивается в сообщении.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы помочь турецкой и сирийской сторонам в налаживании отношений.

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    28 августа 2024, 15:16 • Новости дня
    Cотрудникам военкоматов Украины разрешили стрелять на поражение при задержании уклонистов
    Cотрудникам военкоматов Украины разрешили стрелять на поражение при задержании уклонистов
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Волынском областном военкомате заявили, что в случае угрозы жизни сотрудники украинских военкоматов будут открывать огонь на поражение.

    «До личного состава территориальных центров комплектования доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение», – говорится в сообщении областного военкомата, передает РИА «Новости».

    «Шутки закончились. Хотели по закону? Будет по закону», – добавили в военкомате.

    Ранее Волынское областное управление нацполиции сообщило, что неизвестный ночью открыл огонь по охранявшим военкомат в Луцке военнослужащим, один получил ранение.

    Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.

    В Сети широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

    Напомним, что закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.

    Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина сбежал от сотрудников военкомата, угрожая пистолетом.

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    27 августа 2024, 16:03 • Новости дня
    Мишустин призвал пятикратно нарастить выпуск беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы производства беспилотных летательных аппаратов в России необходимо увеличить более чем в пять раз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о нацпроектах на 2025-2030 годы.

    Мишустин отметил важность активного создания в России собственной технологической и производственной базы, передает РИА «Новости».

    «Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз», – сказал он.

    Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Ростех справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции.

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    26 августа 2024, 19:19 • Новости дня
    Белоруссия опровергла направление Украиной требований об отводе войск от границы

    В МИД Белоруссии заявили, что Киев не просил отвести войска от границы

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская сторона не направляла Минску официальных обращений с просьбой отвести войска от украинско-белорусской границы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

    «Официально такие обращения от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали. Мы лишь видели это сообщение на просторах интернета. Знаете, там хватает всякого», – сказал Глаз, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы «сосредотачивает значительное количество личного состава, в том числе сил специальных операций, вооружения и военной техники… в Гомельской области вблизи северных границ Украины».

    В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы «на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня».

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    26 августа 2024, 03:45 • Новости дня
    Российские штурмовики испытали новый антидроновый комплекс «Чистюля»

    Российские штурмовики в зоне СВО испытали новый антидроновый комплекс «Чистюля»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовые подразделения апробировали в зоне спецоперации новый носимый комплекс «Чистюля» для защиты от беспилотников, сообщили во входящем в госкорпорацию «Ростех» холдинге «Росэлектроника».

    Благодаря «Чистюле» была обеспечена работа штурмовых подразделений, существенно снижена угроза от БПЛА противника, передает ТАСС.

    В холдинге добавили, что на данный момент выпускается уже третья версия изделия «Чистюля-П»

    «Чистюля» подавляет каналы управления и навигации беспилотников в радиусе до километра, а также блокирует передачу фото- и видеоданных с дрона.

    Устройство представляет собой кейс весом до 8 кг, оно имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.

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    27 августа 2024, 18:48 • Новости дня
    Росатом пообещал запустить первый блок Курской АЭС-2 в этом году

    Лихачев: Росатом сделает все, чтобы запустить первый блок Курской АЭС-2 в этом году

    Tекст: Денис Тельманов

    Росатом сделает все, чтобы провести физический пуск энергоблока №1 строящейся Курской АЭС-2 в нынешнем году. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

    «Сделаем все, чтобы уже в этом году провести физпуск Курской АЭС-2, первого блока», – сказал Лихачев, передает РИА «Новости».

    Новый блок строится рядом с действующей Курской АЭС, отметил Лихачев.

    Ранее руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший в Россию, заявил об опасности ядерного инцидента в связи с близостью боевых действий.

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    26 августа 2024, 16:30 • Новости дня
    Семь человек госпитализированы после пожара на НПЗ в Омске

    Tекст: Денис Тельманов

    Семь человек госпитализированы в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Омске. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

    «С каждым пострадавшим работают врачи, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    По его словам, по уточненным данным, в результате инцидента госпитализированы семь человек. Все они доставлены в БСМП-1.

    На месте происшествия работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

    В понедельник на Омском НПЗ началось возгорание, глава региона Виталий Хоценко сообщил, что там загорелось технологическое оборудование.

    СК возбудил дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»


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    27 августа 2024, 11:49 • Новости дня
    Вооруженный «Калибрами» корабль «Амур» защитили от катеров «Панцирем»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Принятый в состав ВМФ новый носитель крылатых ракет «Калибр-НК» малый ракетный корабль «Амур» будет защищен от беспилотников и малых катеров корабельным зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь», сообщили во входящем в Ростех холдинге «Высокоточные комплексы».

    Как говорится в сообщении, в состав ВМФ приняли на вооружение новый МРК проекта 22800 «Амур», оснащенный ЗРК «Панцирь-М» производства тульского КБП, передает ТАСС.

    В холдинге уточнили, что «Панцирь» обеспечивает высокую боевую устойчивость от массированных ударов высокоточного оружия, в том числе противокорабельных ракет и БПЛА, а также малоразмерных катеров и лодок.

    Ранее гендиректор «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) Олег Рязанцев сообщил, что серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow.

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    27 августа 2024, 14:37 • Новости дня
    Марочко: У ВСУ не хватает сил для ведения боев у Волчанска

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения ВСУ перешли к позиционным боям у Волчанска Харьковской области из-за нехватки сил и средств, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если говорим о Волчанске, Липцах, то сейчас противник больше сосредоточился на позиционных действиях, оборонительных, так как резервы значительно подсократились, их перебрасывают на другое направление», – сказал он в эфире канала ОТР, передает ТАСС.

    В то же время, по словам Марочко, российские военные практически ежедневно улучшают тактическое положение под Купянском Харьковской области.

    «Если говорим о купянском участке, то мы здесь практически ежедневно улучшаем тактическое положение у Синьковки и Петропавловки. Также есть значительные успехи в районе Песчаного», – сказал он.

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    27 августа 2024, 13:30 • Новости дня
    Ростех показал видео с новым подствольным гранатометом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех продемонстрировал эксклюзивное видео с новым подствольным гранатометом, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, подствольный гранатомет ГП-46 (40х46 мм) разработал концерн «Калашников», он позволяет вести настильную или навесную стрельбу по точечным и площадным целям, прямой наводкой гранатомет бьет на дальность до 400 м.

    Оружие может применяться присоединенным к автомату Калашникова, либо к специальному отъемному прикладу, позволяющему использовать его как отдельное оружие. Впервые за рубежом изделие представят на Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024 в Баку.

    Ранее в российские войска поставили востребованные в зоне СВО гранатометы ГМ-94.

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    26 августа 2024, 14:37 • Новости дня
    Чиновник из Белгорода решил отправиться добровольцем на СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник отдела правового обеспечения администрации губернатора Белгородской области Андрей Чарыков отправится добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    «Мы понимаем, что он и так находился фактически у линии боевого соприкосновения в приграничном регионе и выполнял большой объем важной работы. Но принял по-настоящему мужское решение», – отметил Гладков, передает МК

    Глава региона поблагодарил Чарыкова за пример, который он подаёт своим землякам.

    Ранее сообщалось, что глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин покинул пост и ушел добровольцем в зону боевых действий.

    Депутаты единогласно поддержали решение главы о досрочном прекращении полномочий/

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    28 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Минобороны: Группировку в Курской области снабдили новыми приборами разведки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащих в Курской области обеспечили дополнительными приборами разведки и наблюдения, сообщило Минобороны.

    Оперштаб Курской области направил 39 запросов по оснащению, 24 из них уже решены, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что в группировку поставили дополнительные приборы разведки и наблюдения. Новых запросов не поступало.

    Оперштабы Белгородской и Брянской областей также не формировали новых запросов.

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