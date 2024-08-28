Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».12 комментариев
Россия потребовала прекратить авиаудары по Сирии
Россия требует прекратить нанесение авиаударов по территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Требуем безусловного прекращения авиаударов по сирийской территории», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.
По его словам, из-за этих авиаударов все усилия в направлении политурегулирования обречены на провал.
Полянский также подчеркнул, что прекращение иностранного военного присутствия в Сирии является необходимым условием для стабилизации в стране.