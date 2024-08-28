Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
Военный суд приговорил фигуранта дела о госизмене и теракте инженера Лозового
Военный суд приговорил к 18 годам фигуранта дела о госизмене и теракте инженера Лозового
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам инженера Артема Лозового (добавлен в реестр террористов и экстремистов) по делу о госизмене в форме шпионажа, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Как сообщил источник из зала суда ТАСС, было решено признать Лозового виновным и назначить ему 18 лет колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Первые три года он проведет в тюрьме.