Сегодня 125 лет со дня рождения Андрея Платонова. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.0 комментариев
Комбат: Прорыв обороны ВСУ на северском направлении даст выход к Славянску и Краматорску
Российские войска успешно прорывают оборону украинской армии на Северском направлении, которую ВСУ возводили несколько лет. Прорыв на этом участке даст выход к Славянску и Краматорску, заявил командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Южной группировки войск с позывным «Золотой».
По его словам, ВС России пробивают на этом направлении уже подошли к краю линии обороны ВСУ. «Золотой» добавил, что если их «проломить», дальше противник «посыплется вплоть до Славянска и Краматорска», передает ТАСС.
Он добавил, что сейчас основная задача на направлении – выйти на Северск, но «оборона ВСУ строилась не день, неделю и не месяц», так что нужно хорошо подготовиться.
Также он сообщил, что силы противника находятся под большим давлением российских войск, ВС России не дают ВСУ маневрировать.
«Золотой» отметил: за время боевых действий бойцы его бригады научились противодействовать даже самым неприятным видам вооружения по типу дронов, которые сбивают из стрелкового оружия и FPV.
Он сообщил также, что противник испытывает проблемы с личным составам.
«Когда захватывали радиостанции противника, их старший докладывает о ситуации и пленные тоже докладывают о нехватке личного состава. Напротив нас 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ, она несет существенные потери. К ним прикомандировывают батальоны, которые не походят ни для штурма, ни для обороны. Это видно на фронте – они силы пооттягивали (для атак на российское приграничье), а здесь остались силы сдерживания. Если бы не FPV-дроны (только они препятствуют), а так бойцов ВСУ осталось совсем мало», – рассказал Золотой.
Он уточнил, что бои ведутся против 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, именуемой «Эдельвейсом». Подразделение существовало еще до начала спецоперации, имеет хороший пиар на Украине и известно нацисткой идеологией. В частности, в опорных пунктах российские бойцы неоднократно находили символику фашистской Германии пришитой к украинскому флагу или же вышивку герба Украины на стягах Третьего рейха.
Ранее командование ВСУ, опасаясь окружения своей группировки на Северском направлении, начало спешно оттягивать войска из-под освобожденной железнодорожной станции Выемка в ДНР.