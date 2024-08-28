Комбат: Прорыв обороны ВСУ на северском направлении даст выход к Славянску и Краматорску

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВС России пробивают на этом направлении уже подошли к краю линии обороны ВСУ. «Золотой» добавил, что если их «проломить», дальше противник «посыплется вплоть до Славянска и Краматорска», передает ТАСС.

Он добавил, что сейчас основная задача на направлении – выйти на Северск, но «оборона ВСУ строилась не день, неделю и не месяц», так что нужно хорошо подготовиться.

Также он сообщил, что силы противника находятся под большим давлением российских войск, ВС России не дают ВСУ маневрировать.

«Золотой» отметил: за время боевых действий бойцы его бригады научились противодействовать даже самым неприятным видам вооружения по типу дронов, которые сбивают из стрелкового оружия и FPV.

Он сообщил также, что противник испытывает проблемы с личным составам.

«Когда захватывали радиостанции противника, их старший докладывает о ситуации и пленные тоже докладывают о нехватке личного состава. Напротив нас 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ, она несет существенные потери. К ним прикомандировывают батальоны, которые не походят ни для штурма, ни для обороны. Это видно на фронте – они силы пооттягивали (для атак на российское приграничье), а здесь остались силы сдерживания. Если бы не FPV-дроны (только они препятствуют), а так бойцов ВСУ осталось совсем мало», – рассказал Золотой.

Он уточнил, что бои ведутся против 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, именуемой «Эдельвейсом». Подразделение существовало еще до начала спецоперации, имеет хороший пиар на Украине и известно нацисткой идеологией. В частности, в опорных пунктах российские бойцы неоднократно находили символику фашистской Германии пришитой к украинскому флагу или же вышивку герба Украины на стягах Третьего рейха.

Ранее командование ВСУ, опасаясь окружения своей группировки на Северском направлении, начало спешно оттягивать войска из-под освобожденной железнодорожной станции Выемка в ДНР.