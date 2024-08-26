Один из энергоблоков Курской АЭС выведен в плановый ремонт

Tекст: Денис Тельманов

«Энергоблок № 4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.

Напомним, что ранее рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива на Курской АЭС был обнаружен украинский беспилотник с бронебойным боеприпасом.

По мнению экспертов, атака ВСУ на хранилище отработанного ядерного топлива может привести к серьезным последствиям.