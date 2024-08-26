Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Издевавшийся над мирными жителями в Курской области военный ВСУ захвачен в плен
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, запечатленный на видео, где он избивает мирных жителей в Курской области, был захвачен в плен бойцами спецназа «Ахмат», сообщили СМИ.
Как передает RT, на допросе пленный не смог дать внятного объяснения своим действиям, признав, что поступил под влиянием эмоций. «Мне очень стыдно за свой поступок», – заявил украинский военнослужащий.
Ранее замглавы Главного военно-политического управления ВС России и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что украинские военные пытаются не позволить попавшим в плен боевикам ВСУ на Курском направлении дойти до безопасной зоны, обстреливая их.