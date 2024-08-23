Алаудинов: ВСУ мешают попавшим в плен украинцам дойти до безопасной зоны

Tекст: Алексей Дегтярев

Вывод пленных с линии боевого соприкосновения – это намного более серьезная задача, чем взятие в плен, сказал Алаудинов ТАСС.

Он пояснил, что ВСУ постоянно обстреливают позиции и делают все, чтобы пленные не дошли до зоны, где они будут в безопасности.

Генерал отметил, что «Ахмат» взял уже семь-восемь украинских военных, один из них имеет серьезное ранение, двое других получили ранения в более легкой степени. Из отправили в госпиталь, где им оказывают помощь.

Остальные же находятся в том же месте, где попали в плен.

Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.