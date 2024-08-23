На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
Алаудинов: ВСУ мешают попавшим в плен украинцам дойти до безопасной зоны
Украинские военные пытаются не позволить попавшим в плен боевикам ВСУ на Курском направлении дойти до безопасной зоны, обстреливая их, сказал замглавы Главного военно-политического управления ВС России и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Вывод пленных с линии боевого соприкосновения – это намного более серьезная задача, чем взятие в плен, сказал Алаудинов ТАСС.
Он пояснил, что ВСУ постоянно обстреливают позиции и делают все, чтобы пленные не дошли до зоны, где они будут в безопасности.
Генерал отметил, что «Ахмат» взял уже семь-восемь украинских военных, один из них имеет серьезное ранение, двое других получили ранения в более легкой степени. Из отправили в госпиталь, где им оказывают помощь.
Остальные же находятся в том же месте, где попали в плен.
Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.