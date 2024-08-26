Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Финская погранохрана задержала трех пришедших со стороны России французов
Три гражданина Франции пересекли границу Финляндии с Россией, чтобы «посмотреть на природу и птиц», и были задержаны по пути назад. Об этом сообщает пограничная охрана Финляндии.
«Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала», – говорится в сообщении на сайте пограничной охраны, передает РИА «Новости».
Как отмечает погранохрана, границу пересекли граждане Франции, которые приехали посмотреть на природу и птиц.
Подойдя к границе с финской стороны, они увидели знаки о пограничной зоне, но проигнорировали их. Нарушителям грозит штраф.