Мэр Нарвы выступила за возобновление ночного режима работы КПП с Россией

Tекст: Денис Тельманов

«Я говорила по телефону и с канцлером министерства внутренних дел Тармо Мийлитсем и с генеральным директором департамента полиции и погранохраны… Канцлер сказал, что они этот вопрос обсудят», – приводит слова Райк РИА «Новости» со ссылкой на издание gazeta.ee.

При этом мэр Нарвы заявила, что согласна с тем, что ночные очереди на пограничном пункте – вина эстонской стороны.



Напомним, что с 1 мая власти Эстонии перевели работу пункта пропуска «Нарва-1» с круглосуточного режима на сокращенный.

С 8 августа Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с РФ. По данным издания, многие люди не успевают пройти КПП перед его закрытием на ночь в 23.00, иногда их число достигает двухсот человек.