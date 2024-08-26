Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Мэр Нарвы выступила за возобновление ночного режима работы КПП с Россией
Мэр эстонской Нарвы Катри Райк выступила за возобновление ночного режима работы КПП на границе с Россией, поскольку из-за сокращенного графика работы погранпункта люди не успевают пересечь границу.
«Я говорила по телефону и с канцлером министерства внутренних дел Тармо Мийлитсем и с генеральным директором департамента полиции и погранохраны… Канцлер сказал, что они этот вопрос обсудят», – приводит слова Райк РИА «Новости» со ссылкой на издание gazeta.ee.
При этом мэр Нарвы заявила, что согласна с тем, что ночные очереди на пограничном пункте – вина эстонской стороны.
Напомним, что с 1 мая власти Эстонии перевели работу пункта пропуска «Нарва-1» с круглосуточного режима на сокращенный.
С 8 августа Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с РФ. По данным издания, многие люди не успевают пройти КПП перед его закрытием на ночь в 23.00, иногда их число достигает двухсот человек.