Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.5 комментариев
Военный ВСУ рассказал, как попал в плен в якобы пустом доме
Военнослужащий 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анатолий Власенко рассказал, что его с сослуживцами командование отправило «держать оборону» в якобы пустой дом, где их встретили российские войска.
По его словам, их посадили в БТР, сказав, что в пустом двухэтажном доме нужно занять позиции и держать оборону. Власенко добавил, что им сказали, что будут встречать, но вместо этого по ним начали стрелять, а потом сказали, чтобы они сдавались, передает ТАСС.
По его словам, командование обманным путем отправило его подразделение на штурм, а при мобилизации он не проходил медкомиссию, в зону боевых действий не собирался.
«Кидают на мясо, просто тупо на мясо. Никому эта война не нужна. А правительство наше – даже слов нет», – резюмировал он.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что командование ВСУ отправляет в бои украинских операторов беспилотников.