Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.8 комментариев
В Германии рассказали об отправке командованием ВСУ в бои операторов БПЛА
Командование ВСУ отправляет в бои украинских операторов беспилотников, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
По его словам, командиры бригад ВСУ, вероятно, из-за нехватки солдат в районе Покровска отправляют в окопы операторов дронов, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны России сообщало, что удалось вернуть 115 российских бойцов, попавших в плен на Курском направлении, взамен Киеву передали 115 украинских военнопленных.