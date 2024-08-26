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Мать заключенного ИК-19 опровергла его участие в захвате заложников
Мать предполагаемого захватчика заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области Темура Хусинова заявила, что на появившихся в Сети видео, якобы снятых преступниками, нет ее сына.
«Моего сына там (на видеокадрах из Сети) нет, поймите. Кто там это вытворял – совершенно другие люди, нет моего сына там», – заявила женщина, подчеркнув, что ее сын «всех уважает, всех выручает, всем помогает» и на «греховные дела он не пойдет», передает РИА «Новости».
По словам матери осужденного, Хусинов отбывает наказание в колонии и до освобождения ему осталось два месяца. Женщина заявила, что пытается выяснить местонахождение своего сына, но ее не пускают на территорию ИК-19.
Ранее в Сети появились ориентировки на подозреваемых в захвате заложников в ИК-19, среди которых был Темур Хусинов, а также видео, которые якобы были сняты преступниками в момент захвата.
Напомним, осужденные в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской колонии захватили в заложники восьмерых сотрудников, четыре человека погибли.