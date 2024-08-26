Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.3 комментария
Степашин рассказал о реакции Путина на вторжение ВСУ в Курскую область
Экс-премьер Степашин: Путин умеет держать удар, что отличает его от коллег и предшественников
Умение держать удар является одним из основных качеств президента России Владимира Путина, отличающих его от коллег и предшественников, это показала тяжелая ситуация в Курской области, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.
По словам Степашина, он давно знает Путина в совместной работе. Экс-премьер отметил, что президента «ничего не поражает и не удивляет», он умеет держать удар, передает ТАСС.
Он обратил внимание, что Путин ни разу не позволил себе сорваться, несмотря на все тяжелые обстоятельства, в том числе нападение на Курскую область.
«Я встречался с Горбачевым один на один, когда еще был Советский Союз, с Ельциным много работал, но чтобы не сорваться – невозможно», – заметил Степашин.
Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание.