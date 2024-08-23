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Антонов: Путин принял решение по ответу на атаку Киева на Курскую область
Посол Антонов: Путин принял решение по ответу на атаку Киева на Курскую область
Российский президент Владимир Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», – передает РИА «Новости» его слова.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.