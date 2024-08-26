Степашин допустил переговоры по Украине между Россией и США

Экс-премьер Степашин заявил о неизбежности переговоров России и США по Украине

Tекст: Вера Басилая

По его словам, Москва и Вашингтон вынуждены будут разговаривать после выборов в США, потому что в Европе нет «переговорщиков». Степашин отметил, что нынешних лидеров европейских государств, особенно Эммануэля Макрона и Олафа Шольца нельзя сравнивать с такими личностями, как Гельмут Коль или Жак Ширак, поэтому остается разговаривать только с Госдепом США, который определяет внешнюю политику, передает ТАСС.

По мнению экс-премьера России, США невыгодны дальнейшее продолжение боевых действий на Украине, и Вашингтон будет заинтересованы в этих переговорах. Степашин считает, что способствовать переговорам будет большой внутренний долг США – несколько десятков триллионов долларов.

По мнению Степашина, надо разговаривать только с теми, кто «заказывал музыку и ее оплачивает», а на Украине вести переговоры не с кем.

Ранее Дональд Трамп рассказал бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом России Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область.

После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может».