Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

Потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту предъявили требования к обвиняемым

Tекст: Вера Басилая

Указанные лица и компании признаны гражданскими истцами по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Такая мера необходима для дальнейшего обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, передает РИА «Новости».

Ранее был арестован земельный участок, два нежилых помещения и трейлер, принадлежащие одному из фигурантов дел.

До этого стало известно, что СБУ использовала 10 тонн ракетного топлива для подрыва Крымского моста в 2022 году. В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда.

По делу о теракте в Симферополе арестовали граждан Украины Романа Соломко и Владимира Злобу, россиян Артема и Георгия Азатьяна, а также гражданина Армении Артура Терчаняна. В Москве были взяты под стражу Александр Былин, Олега Антипов и Дмитрий Тяжелых.