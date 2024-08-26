Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.3 комментария
Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту
Потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту предъявили требования к обвиняемым
Министерством обороны России, пятью потерпевшими, а также представителями потерпевших ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика» к 12 обвиняемым по уголовному делу о теракте на Крымском мосту предъявлены требования о взыскании имущественного вреда, следует из судебных документов.
Указанные лица и компании признаны гражданскими истцами по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Такая мера необходима для дальнейшего обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, передает РИА «Новости».
Ранее был арестован земельный участок, два нежилых помещения и трейлер, принадлежащие одному из фигурантов дел.
До этого стало известно, что СБУ использовала 10 тонн ракетного топлива для подрыва Крымского моста в 2022 году. В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда.
По делу о теракте в Симферополе арестовали граждан Украины Романа Соломко и Владимира Злобу, россиян Артема и Георгия Азатьяна, а также гражданина Армении Артура Терчаняна. В Москве были взяты под стражу Александр Былин, Олега Антипов и Дмитрий Тяжелых.