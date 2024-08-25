Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
В Одесской области Украины трое мобилизованных заключенных сбежали с автоматами
Трое украинских мобилизованных осужденных сбежали с автоматами из села в Одесской области, сообщило издание «Страна».
Отмечается, что они сбежали с автоматами из села Сычавка Одесской области, передает РИА «Новости».
Ранее пророссийское подполье Херсона сообщило о вспышке туберкулеза с летальными исходами в двух бригадах ВСУ, куда ранее прибыло пополнение из числа инфицированных заключенных.