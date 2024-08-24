На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
Житель поселка в Белгородской области пострадал из-за атаки украинского БПЛА
В результате атаки украинского беспилотника пострадал житель поселка Малиновка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что мужчина получил проникающее осколочное ранение левого межреберья и слепое осколочное ранение бедра.
Кроме того, за медицинской помощью обратились двое пострадавших в результате вечерних обстрелов. Жительница села Ржевка Шебекинского городского округа, у которой был поврежден дом, после атаки ВСУ «почувствовала недомогание» и вызвала скорую помощь. Лечиться она будет амбулаторно. Также в результате обстрела села Ясные Зори в Белгородском районе госпитализирован мужчина с баротравмой.
Напомним, в пятницу Гладков сообщил, что ВСУ в очередной раз атаковали мирные населенные пункты региона, нанеся ущерб жилым домам и инфраструктуре.