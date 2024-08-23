ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал глава региона в своем Telegram-канале, под обстрел ВСУ попали шесть населенных пунктов Белгородской области. В Шебекинском городском округе в результате повторного обстрела села Ржевка были повреждены несколько частных домов. В селе Муром разрушена пристройка к одному из домов, отметил он.

Кроме того, ВСУ атаковали село Байцуры Борисовского района, где в результате падения дрона загорелось здание социального объекта. Пожар был оперативно ликвидирован. Также были повреждены кровли двух многоквартирных домов.

В селе Кукуевка Валуйского городского округа дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения, вызвав значительные повреждения. А в селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников пострадали два легковых автомобиля, добавил Гладков.

Он подчеркнул, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий обстрелов после согласования с Министерством обороны РФ.

Накануне Минобороны сообщило, что силами ПВО над территорией Белгородской области сбиты два украинских беспилотника.