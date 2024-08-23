На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ в очередной раз атаковали мирные населенные пункты региона, нанеся ущерб жилым домам и инфраструктуре, обошлось без жертв, однако ряд населенных пунктов подвергся значительным разрушениям.
Как указал глава региона в своем Telegram-канале, под обстрел ВСУ попали шесть населенных пунктов Белгородской области. В Шебекинском городском округе в результате повторного обстрела села Ржевка были повреждены несколько частных домов. В селе Муром разрушена пристройка к одному из домов, отметил он.
Кроме того, ВСУ атаковали село Байцуры Борисовского района, где в результате падения дрона загорелось здание социального объекта. Пожар был оперативно ликвидирован. Также были повреждены кровли двух многоквартирных домов.
В селе Кукуевка Валуйского городского округа дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения, вызвав значительные повреждения. А в селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников пострадали два легковых автомобиля, добавил Гладков.
Он подчеркнул, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий обстрелов после согласования с Министерством обороны РФ.
Накануне Минобороны сообщило, что силами ПВО над территорией Белгородской области сбиты два украинских беспилотника.