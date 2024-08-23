Церковь в Турции призвала объявить украинских дипломатов персонами нон грата

Турецкая православная церковь обвинила Зеленского в попытке втянуть Анкару в конфликт на Украине

Tекст: Антон Антонов

Автокефальный турецкий православный патриархат (Турецкая православная церковь) официально признана властями Турции, но Константинопольский патриархат и ТПЦ не признают друг друга, передает РИА «Новости».

Эренерол заявил, что Киев по воле Запада «нарушил все законы», «впутав Турцию в этот конфликт» – Украина «запросила разрешение» у Фанара, хотя в соответствии с конституцией Турции «у Фанара нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей».

По словам Эренерола, Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права участвовать в конференции по Украине в Швейцарии без разрешения префектуры стамбульского района Фатих и подписывать итоговый документ саммита. Эренерол считает действия Варфоломея вмешательством в отношения Турции с Украиной и Россией.

Поскольку «Фанар пытается подобно Ватикану стать государством внутри Турции со своими законами», Эренерол обвинил Зеленского в преступлении против территориальной целостности Турции, добавив, что «это casus belli». Он призвал признать украинских дипломатов персонами нон грата и вручить им ноту протеста, а также «предпринять все необходимые дипломатические меры в отношении Зеленского».

«Это уже не религиозная проблема, это попытка втянуть Турцию в конфликт США и России», – сказал он. По его мнению, Варфоломей поддерживает Зеленского в намерении продолжать вооруженный конфликт на Украине, причем смещение Варфоломея не решит проблему, ведь «есть также американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор, которого США хотят в нарушение наших законов назначить вместо Варфоломея».

Во вторник Верховная рада приняла закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ. В РПЦ указали на личную ответственность патриарха Варфоломея за запрет УПЦ. Зеленский сообщил, что проинформировал Варфоломея о законе. По его словам, стороны «положительно оценили» развитие Украины.