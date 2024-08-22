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На атакованном ВСУ пароме в порту «Кавказ» находилось 30 цистерн с топливом
Глава Темрюкского района Бабенков: ВСУ атаковали 30 цистерн в порту «Кавказ»
В момент атаки украинских военных на железнодорожный паром в порту «Кавказ» на судне находилось 30 цистерн с топливом, заявил руководитель Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков.
Атака произошла в 16.30, ВСУ напали на железнодорожный паром, пришвартованный в порту «Кавказ», на нем было 30 цистерн с топливом, сообщил Бабенков в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте ЧП работают 12 пожарных расчетов, три бригады скорой помощи, спасатели Темрюкского района, спасатели «Кубань СПАС».
Уточняются данные о числе погибших членов экипажа парома и о пострадавших.
Ранее оперштаб Кубани сообщил, что на место прибывают экстренные и специальные службы.