ВС России уничтожили ЗРК С-300П в Харьковской области

  • Новость часаРоссийские морпехи захватили в плен 19 украинских диверсантов в Курской области
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    Как досрочно убрать Макрона
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
    Военный дирижер назвал любимую песню Путина
    Стало известно о передислокации ВСУ на Курском направлении
    Людей начали вывозить на лодках из приграничных районов Курской области
    ЦИПСО привлек западные СМИ для постановочной съемки российских пленных
    Москва предостерегла Польшу от попыток перехвата ракет над Украиной
    Мэр Львова заявил о «страшной цене» вторжения в Курскую область
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Другое ее название – Восточная, что тоже не случайно. Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский случай далек от стандартов отношений между государствами

    В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

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    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

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    19 августа 2024, 12:10 • Новости дня

    ВС России уничтожили ЗРК С-300П в Харьковской области

    ВС России уничтожили ЗРК С-300П в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Российские войска уничтожили в Харьковской области украинский зенитный ракетный комплекс С-300П, который наносил удары по гражданским объектам в Белгородской области.

    Около Вольного Харьковской области экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по ЗРК С-300П ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    «Ракетный удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35», – отметили в оборонном ведомстве, добавив, что в результате нанесенного удара по позиции ПВО указанная цель была полностью уничтожена. «На кадрах объективного контроля наблюдались возгорание и детонация пусковой установки», – уточнили в Минобороны.

    Экипаж российского Су-34 после подтверждения разведки об уничтожении выявленной цели благополучно вернулся на аэродром вылета.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об активизации авиации ВСУ в Харьковской области.

    19 августа 2024, 09:33 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении для попытки атаки на новом участке

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Подразделения ВСУ передислоцируются на Курском направлении, чтобы попытаться атаковать на новом участке, однако российские силы ситуацию полностью контролируют, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Обстановка подконтрольная», – заявил Алаудинов ТАСС. Он добавил, что накануне «был очень тяжелый день, было несколько волн наката у противника», но на данный момент большая часть наступавших сил уничтожена, равно как и часть техники ВСУ. «Сегодня мы ощущаем, что противник передислоцируется, чтобы попробовать зайти с другой стороны», – пояснил он.

    В то же время Алаудинов подчеркнул, что все находится под контролем российских подразделений, которые фиксируют передвижения ВСУ и «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».

    Накануне Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.

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    18 августа 2024, 18:34 • Новости дня
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия стремительно снижает логистические возможности противника на Покровском и Угледарском направлениях. В перспективе, происходящие события могут позволить ВС РФ взять Угледар в кольцо, а также пересечь реку Казенный Торец, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку.

    «Тот факт, что Россия сумела перерезать трассу Угледар – Константиновка, в ближайшее время на положении ВСУ не скажется. В последнее время противник не особо задействовал данный путь. Пока на фронте царит относительно хорошая погода: сохраняется большая возможность использования грунтовых дорог», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако по мере приближения холодов и дальнейшего продвижения наших войск, положение украинской армии будет ухудшаться. Потенциально Угледар может оказаться взятым в кольцо. В таком случае местная группировка будет испытывать колоссальные проблемы. Логистические возможности ее снабжения заметно ухудшатся», – отметил собеседник.

    «В целом ситуация на Покровском и Угледарском направлениях фронта выглядит крайне оптимистичной для ВС РФ. Мы сумели освободить Свиридоновку. Помимо нее под контролем России оказалось немалое количество населенных пунктов. Если рассматривать эти победы по отдельности, они могут показаться скромными», – уточнил эксперт.

    «Но в совокупности все это значительно усиливает потенциал для последующих рывков нашей армии. В настоящий момент мы можем говорить о хороших возможностях выхода к реке Казенный Торец. В случае если российская армия пройдет через нее, возникнет огромная угроза для формирований противника, опирающихся на Воздвиженку и Елизаветовку», – считает он.

    «Они же прикрывают трассу, ведущую к Константиновке и Часову Яру. Местная группировка, соответственно, также окажется в затруднительном положении. Конечно, некоторые доступные трассы для нее все равно сохранятся, но в целом ситуация будет развиваться далеко не в пользу ВСУ», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку. ВС РФ совершили крупное продвижение под Угледаром на Южно-Донецком направлении, приблизившись к Водяному. Таким образом, город оказался заблокирован с северо-востока. Кроме того, удалось занять и территорию шахты «Южно-Донбасская № 1».

    Кроме того, российская армия взяла под контроль Свиридоновку. По данным Министерства обороны, ВС РФ также достигли успехов на Донецком, Харьковском и Запорожском направлениях, уничтожив более двух тысяч украинских военнослужащих. Противник несет потери и в техническом плане: ликвидированы в большом количестве бронетехника и артиллерийские системы.

    В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих. Также были ликвидированы две ББМ и пять автомобилей ВСУ.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.

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    18 августа 2024, 18:14 • Видео
    Когда Китай начнет свою СВО

    В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    19 августа 2024, 02:57 • Новости дня
    Мэр Львова заявил о «страшной цене» вторжения в Курскую область для ВСУ
    Мэр Львова заявил о «страшной цене» вторжения в Курскую область для ВСУ
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинским войскам приходится платить «страшную цену» за вторжение в Курскую область, признал мэр Львова Андрей Садовой.

    Садовой опубликовал в соцсетях фотографию похорон солдат вооруженных сил Украины и заявил, что атака на Курскую область «имеет свою страшную цену», передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных. Общие потери ВСУ с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3,4 тыс. человек.

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    18 августа 2024, 23:57 • Новости дня
    В МАГАТЭ опровергли украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС

    Ульянов указал на развенчанный МАГАТЭ украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Специалисты МАГАТЭ официально развенчали фейк о том, что российская сторона якобы причастна к пожару на Запорожской АЭС, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Как отметил в Telegram Ульянов, антироссийские источники распространяют фейки о том, что пожар произошел по вине России, которая якобы «жгла автомобильные покрышки» на градирне Запорожской АЭС. Ульянов назвал эти заявления смехотворными. Он подчеркнул, что «эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк».

    Напомним, два удара украинских БПЛА серьезно повредили градирню Запорожской АЭС. Губернатор Евгений Балицкий при этом заверил, что опасности для Энергодара и Запорожской области нет.

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    19 августа 2024, 10:28 • Новости дня
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Сотрудники американской газеты The Washington Post опубликовали репортаж из якобы занятого ВСУ города Суджи Курской области. Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.

    Журналистки Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова с фотографом Эдом Рамом приехали на «оккупированную ВСУ территорию России» с Украины вместе с украинскими военными, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей».

    Журналисты Washington Post утверждают, что «не увидели никаких свидетельств того, что украинские военные грабили или нападали на мирных жителей». А российские гражданские лица якобы заявили американскому СМИ, «что с ними хорошо обращались и они не знают ни о каких убитых ВСУ жителях».

    Опрошенные журналистами Washington Post украинские военные заявили, что находятся на российской территории временно, чтобы власти Украины добились преимущества для переговоров с Россией.

    Ранее в понедельник стало известно, что сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице западных журналистов, об этом сообщил источник на месте. Их целью было обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».

    Напомним, 17 августа стало известно, что телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов после того, как ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских корреспондентов, которые работали на территории Суджи.

    Послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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    18 августа 2024, 14:18 • Новости дня
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России за минувшие сутки ликвидировали более 300 украинских военнослужащих и 27 единиц бронетехники, заявили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в ходе активных боевых действий в Курской области российские подразделения группировки войск «Север» нанесли существенный урон украинским формированиям. В частности, были сорваны попытки диверсионных групп ВСУ проникнуть вглубь российской территории южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.

    Отмечается, что атаки штурмовых групп ВСУ на нескольких направлениях были успешно отражены. Российские военные, применяя артиллерию, авиацию и другие средства поражения, уничтожили танк и пять боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и более 30 военнослужащих.

    По предварительным данным, за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин и другую технику. В ведомстве указали, что в районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS производства США.

    В пресс-службе уточнили, что оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области.

    Общие потери противника с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3400 человек и сотни единиц вооружения: 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, говорится в сообщении.

    Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что большое число военных ВСУ уничтожены на Курском направлении, обстановка под контролем.

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    18 августа 2024, 23:45 • Новости дня
    Кадыров опубликовал видео разговора Алаудинова с пленными боевиками ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал записанное командиром спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майором Апти Алаудиновым видео разговора с украинскими военным, взятыми в плен в Курской области.

    Как пояснил Кадыров в Telegram, где он опубликовал видео, «заслуга по их поимке принадлежит группе «Каштана» спецназа «Ахмат». Боевиков ВСУ «заманили с помощью рации уничтоженного нациста».

    Кадыров «тезисно» пересказал заявления украинских военных. «Их обманным путем привезли в Курскую область (ну а как же еще?); в записях телефона один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню»; в плену на них снизошло озарение, что воевать с Россией нет смысла», – говорится в сообщении.

    На вопрос о том, что бы пленные порекомендовали «своим товарищам, которые еще живы и находятся на той стороне», один из боевиков ВСУ посоветовал «поломать себе ногу и домой смыться».

    Напомним, Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.

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    19 августа 2024, 03:31 • Новости дня
    Economist сообщил о грозившей Сырскому отставке до атаки ВСУ на Курскую область

    Economist объяснил украинское вторжение в Курскую область неспособностью ВСУ сдержать российское наступление в Донбассе

    Economist сообщил о грозившей Сырскому отставке до атаки ВСУ на Курскую область
    @ Ukrainian Presidentia/Pool /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область от отчаяния, вторжение вызвано неспособностью ВСУ остановить российское наступление в Донбассе, сообщили источники в украинских политических и военных кругах. Указывается, что главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому до вторжения грозила отставка.

    Как пишет Economist, Украина хотела развести российские силы по всей линии фронта, чтобы снизить давление в Донбассе. Издание утверждает, что обсуждалась атака не только на Курскую область, но и вылазка в Брянскую область, а также комбинированный удар, передает ТАСС.

    Сырский предупредил только небольшую группу военачальников, высокопоставленных сотрудников спецслужб и украинского лидера Владимира Зеленского. Сообщается, что информация была озвучена в приватной беседе.

    По данным Economist, до вторжения Сырского могли отправить в отставку в связи с непростыми отношениями с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком, но сейчас его статус укрепился.

    Economist утверждает, что на Западе не знали о планах Киева. Указывается, что прежде «Запад сорвал две операции Сырского»: «В одном случае информация утекла к российской стороне, а в другом случае было приказано отказаться (от планов)». Однако в случае с атакой ВСУ на Курскую область поставленный перед фактом Запад не стал возражать против действий ВСУ.

    Напомним, СМИ пишут, что в Курской области вооруженные силы Украины теряют военную технику «почти в два раза быстрее, чем обычно».

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    19 августа 2024, 00:50 • Новости дня
    Forbes указал на увеличившиеся в Курской области потери военной техники ВСУ

    Forbes заявил о потерях украинскими войсками военной техники в Курской области «почти в два раза быстрее, чем обычно»

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области вооруженные силы Украины теряют военную технику «почти в два раза быстрее, чем обычно», пишет Forbes.

    Обозреватель Дэвид Экс отметил, что потерю техники, в том числе «гусеничных боевых бронемашин и колесных транспортеров», ВСУ «ощущают особенно остро». ВСУ теряют технику в результате ударов БПЛА, артобстрелов и засад, которые устраивают российские войска. По мнению Экса, в ходе боев в Курской области потери украинскими войсками военной техники могут еще возрасти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Напомним, ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники. Американские эксперты выразили обеспокоенность значительными потерями ВСУ в ходе наступления на Курскую область.

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    19 августа 2024, 08:55 • Новости дня
    ЦИПСО привлек западные СМИ для постановочной съемки российских пленных
    ЦИПСО привлек западные СМИ для постановочной съемки российских пленных
    @ кадр из видео

    Сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице привлекли западных журналистов, сообщил источник на месте. Их целью было обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».

    «В Сумскую областную больницу в субботу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Их постановочно распределили по койкам и «оказывали помощь» на камеры иностранных журналистов», – рассказал РИА «Новости» о происходившем источник. Затем пленные под принуждением призывали российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах».

    Он подчеркнул: целью постановочных репортажей западных СМИ является попытка обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по собственному населению.

    Более того, от пленных требовали «слова благодарности» за «освобождение», после чего часть привлеченных к постановкам пленных из больницы увезли.

    При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает медиков и волонтеров из Харьковской области под Сумы из-за больших потерь на Курском направлении.

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    19 августа 2024, 07:14 • Новости дня
    ВС России ударили по месту сбора наемников в пригороде Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Место сбора иностранных наемников поражено в пригороде Киева, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, ВС России нанесли удар по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева, а также по складу с боекомплектом в Павлограде, где были уничтожены «какие-то страшные пушки», передает ТАСС.

    Ранее Лебедев сообщил, что резервы ВСУ были уничтожены «Искандером-М» перед отправкой в Курскую область.

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    18 августа 2024, 13:32 • Новости дня
    Российские военные освободили Свиридоновку в ДНР
    Российские военные освободили Свиридоновку в ДНР
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России взяли под контроль населенный пункт Свиридоновка Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства указали, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Свиридоновка ДНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ на Донецком, Харьковском, Запорожском и других направлениях, уничтожив более 2 тыс. украинских военнослужащих, большое количество бронетехники, артиллерийских систем, включая западные образцы, а также склады боеприпасов и горючего.

    В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки «Рапира» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    В сообщении говорится, что подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области. Отмечается, что Украина потеряла до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777, две 122-мм гаубицы Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    В Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 67-й, 440-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Новоплатоновка Харьковской области, Стельмаховка ЛНР и Торское ДНР. В пресс-службе добавили, что ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 155-мм гаубицу FH-70, 155-мм гаубицу М198, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм орудие М119.

    В ведомстве пояснили, что подразделения Южной группировки войск уничтожили до 420 военнослужащих ВСУ и два автомобиля, а также 122-мм РСЗО «Град», 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, три 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М198, две 155-мм гаубицы FH-70, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119, 105-мм орудие М119.

    В Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Восток» ликвидировали до 100 украинских солдат, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель -AD».

    Как отметили в пресс-службе, подразделения группировки войск «Днепр» поразили до 80 бойцов ВСУ, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    В ведомстве сообщили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS и РСЗО HIMARS.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 27 беспилотников, из них 11 вне зоны проведения СВО.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.

    Коментарии (24)
    19 августа 2024, 00:24 • Новости дня
    Зеленский назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

    Зеленский заявил о желании Украины устроить «буферную зону» в Курской области

    Зеленский назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.

    Кроме того, Зеленский обратился к Западу с просьбой ускорить поставки оружия Украине, передает RT.

     «Мы очень просим», – сказал Зеленский. Он отметил, что «особенно обращается сейчас» к США, Великобритании и Франции, передает ТАСС.

    Напомним, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев планирует создать «зону безопасности» в Курской области для защиты приграничных украинских территорий. Эксперты указывают, что работы ВСУ по созданию укрепрайонов на оккупированной территории Курской области сводятся практически к нулю ударами авиации и артиллерии Вооруженных сил России.

    Коментарии (3)
    19 августа 2024, 08:32 • Новости дня
    ВСУ практически полностью покинули Нью-Йорк
    ВСУ практически полностью покинули Нью-Йорк
    @ Jose Colon/Reuters

    ВСУ практически полностью оставили поселок Новгородское (украинское название населенного пункта – Нью-Йорк), сообщили в силовых структурах региона.

    «В Новгородском (остались) редкие очаги сопротивления, их зачищают… Вообще противник практически покинул территорию», – сообщил ТАСС представитель силовых структур региона.

    Он уточнил, что в данный момент ВСУ совершают безуспешные попытки нанести удары из-за пределов поселка.

    На прошлой неделе сообщалось, что группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком.

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    18 августа 2024, 23:16 • Новости дня
    ВСУ запустили ложные цели в районе Крыма

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя объявленную на две минуты ракетную опасность, пояснил, что вооруженные силы Украины «запускают ложные цели».

    Как пояснил в Telegram Развожаев, «несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя» связаны с тем, что ВСУ «в очередной раз прощупывают систему обороны» Крыма.

    Кроме того, он предупредил, что «в районе Северного мола флот проведет тренировку – будет произведен один учебный выстрел». «В городе все спокойно», – сообщил губернатор.

    Напомним, на днях в акватории Черного моря были уничтожены украинские беспилотники и два безэкипажных катера.

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