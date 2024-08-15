  • Новость часаПредполагаемая сообщница подрывника «Северных потоков» с Украины обвинила немецкие СМИ во лжи
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    Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам
    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе
    The Telegraph: Харрис может стать «убийцей Украины»
    Эксперт назвал ошибки Долиной при общении с мошенниками с Украины
    Алаудинов рассказал о целях ВСУ при нападении на Курскую область
    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском
    Большинство жителей курского приграничья переселили в безопасные места
    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
    Военкор: Киев выпускает «консервы» о положении ВСУ в Курской области
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ничего не понятно, надо опираться на факты

    Последнее, что нам сейчас нужно, – это раздоры между патриотами и хищнический передел информационного поля. Лидерам общественного мнения пора прекратить обслуживать частные интересы и подумать о стране.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    18 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    18 комментариев
    15 августа 2024, 08:21 • Новости дня

    Марочко заявил об активизации авиации ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, жители Харьковской области за последние несколько суток несколько раз видели самолеты ВСУ, которые пролетали на удалении от административной границы с Россией, передает РИА «Новости».

    Источники Марочко утверждают, что украинские вертолеты работают вблизи линии боевого соприкосновения, но авиация ВСУ пытается не входить в зону действия российских ПВО.

    Ранее над военным аэродромом ВСУ Коломыя в Ивано-Франковской области был замечен истребитель F-16.

    14 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Киев задействовал для операции в Курской области более 11 тыс. человек

    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков
    @ РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не смогли установить контроль над городом Суджа в Курской области, там находятся российские подразделения, Украина задействовала для курской операции более 11 тыс. человек, заявил руководитель спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что основные силы ВСУ в регионе уже остановлены, большая часть их личного состава уничтожена. Украина задействовала для этой операции более 11 тыс. человек, подчеркнул Алаудинов.

    По его информации, ВС России нанесли серьезный удар по украинским боевикам в Мартыновке в Курской области. При этом ВСУ все же пытаются выстраивать «логистические маршруты» в регионе, но несут невосполнимые потери. Алаудинов подчеркнул, что Суджа находится под контролем российских войск.

    Ранее он сообщал о безуспешной попытке ВСУ к 11 августа захватить АЭС в Курчатове.

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    14 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области российские военные взяли в плен группу из трех украинских военнослужащих, состоящих в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщают силовые структуры ВС России.

    Как отметил представитель силовых ведомств, все трое задержанных являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает РИА «Новости».

    В среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области.

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    14 августа 2024, 21:11 • Видео
    Нападение на Курщину: Байден все знал

    Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    Коментарии (0)
    14 августа 2024, 17:20 • Новости дня
    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    СК: Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавшие от преступных действий украинских националистов жители Курской области делятся со следователями свидетельствами жестокости и бесчеловечности военнослужащих ВСУ, сообщил Следственный комитет России.

    Жители курского приграничья также рассказывают, как в спешке покидали дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В СК подчеркнули, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, ведомство занимается вопросами юридического сопровождения и помогает им в решении проблем социально-бытового характера.

    Ранее ВСУ разрушили православный храм в Курской области.

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    14 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе

    Депутат рады Безуглая обвинила Сырского в провале обороны ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за наступление на Курскую область. По ее мнению, это привело к провалам и потерям ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях.

    По словам Безуглой, идея переноса военных действий на территорию России возникла давно, и ее поддерживали украинские спецслужбы, а также бывший руководитель восточного фронта «Хортица» Сырский. Однако против этого выступал предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает «Московский комсомолец».

    С приходом нового главнокомандующего Сырский заручился политической поддержкой и стал серьезнее планировать операцию. Но, по мнению Безуглой, в процессе подготовки и из-за авторитарного стиля управления были «забыты» другие важные аспекты, такие как неудачи ВСУ и потери на Донецком и Харьковском направлениях.

    Она отметила, что «операция» в Курской области несет множество рисков, и упрекнула Сырского за снятие десантно-штурмовой бригады с Торецка, а также за катастрофические последствия ротации на Покровском направлении и обрушение обороны под Донецком.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.

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    14 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском

    Военный эксперт Шурыгин: В США считали Stryker лучшей машиной для ведения сетецентрических войн

    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском
    @ Us Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Stryker считается рейдовым бронетранспортером. Их задача – наносить удары и быстро уходить из-под огня. Эта машина почти не задействовалась противником в ходе прошлогоднего контрнаступа. Теперь же российским военным удалось ее затрофеить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее в Сети появились кадры буксировки трофейной американской бронемашины Stryker.

    «Stryker считается рейдовой боевой бронемашиной (ББМ). Он был создан в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Главная суть заключалась в том, чтобы на его базе формировать создание новых легких пехотных бригад, которые имели бы высокую подвижность и одновременно с этим достаточно мощную огневую составляющую», – объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Эти ББМ передвигаются с большой скоростью, они обладают высокой проходимостью, и их легко перебрасывать по воздуху в любой регион. Задача Stryker – участвовать в наступлении на самом острие, в авангарде. То есть они заточены под то, чтобы быстро перемещаться, наносить удары и уходить из-под огня», – детализировал военный аналитик.

    Кроме того, бронеавтомобили имеют мощную широкополосную связь, которая позволяет использовать их в ходе сетецентрических войн, продолжил спикер. «Поэтому Stryker – довольно серьезная машина, которую американцы много лет считали своим ноу-хау. Ничего лучше с точки зрения бронетехники для перевозки пехоты у них нет», – отметил Шурыгин.

    Впрочем, у этих ББМ есть и определенные недостатки. «Во-первых, большая высота. Во-вторых, броня – у Stryker она противоосколочная, противопульная, то есть она не способна защитить от современных средств поражения. В-третьих, вооружение – на американской боевой машине установлена либо малокалиберная скорострельная пушка, либо крупнокалиберные пулеметы», – пояснил собеседник.

    Он уточнил, что некоторое время назад была специальная модификация Stryker под новую пушечную башню, которая должна была превратить машину в некое подобие российской САУ «Нона».

    Военный эксперт напомнил, что ВС России ранее редко сталкивались с американской машиной Stryker. «В прошлом году они появлялись эпизодически, поэтому у нас не было таких трофеев. Однако хорошая подготовка и организация боя позволяет российским военным работать против любой техники противника», – акцентировал он.  

    Теперь же специалистам предстоит изучить затрофеенный Stryker. «Мы отработаем все боевые возможности, найдем сильные и слабые стороны, посмотрим, что мы можем перенять, или убедимся, что наша техника лучше», – указал Шурыгин.

    В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков обратил внимание на набор той бронетехники, которую ВСУ используют в ходе атаки на Курскую область. Так, например, были замечены танки Т-64, но Abrams и Leopard на поле боя не явились. «Дело в том, что эта авантюра была обречена на поражение и уничтожение техники. Поэтому на этом направлении ВСУ используют все, чем они богаты, в том числе Marder и Bradley, а дефицитные танки берегут», – сказал собеседник.  

    Ранее российские военные затрофеили американскую бронированную машину Stryker. В Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют бронетранспортер. Российский боец в ролике говорит, что машина – то еще «ведро». По его словам, машину удалось завести, она поехала своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.

    Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.

    Напомним, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 200 единиц различной бронетехники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему противник именно здесь крайне зависит от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России.

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    14 августа 2024, 16:02 • Новости дня
    Уничтожение группы украинских штурмовиков в Курской области сняли на видео
    Уничтожение группы украинских штурмовиков в Курской области сняли на видео
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская артиллерия под Коренево в Курской области уничтожила группу штурмовиков 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил источник в силовых структурах.

    Артиллерия уничтожила группу штурмовиков-десантников 225-го отдельного штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сказал собеседник РИА «Новости».

    Отмечается, что в группе штурмовиков было шесть человек, их засекли российские разведчики.

    До этого в регионе в плен попали несколько штурмовых групп из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

    Напомним, украинская армия в последние сутки потеряла до 270 человек в Курской области.

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    14 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Стало известно о спасении принявшего первый бой с ВСУ на границе Курской области срочника
    Стало известно о спасении принявшего первый бой с ВСУ на границе Курской области срочника

    Tекст: Александра Юдина

    Российский срочник, одним из первых встретивший украинские войска на границе Курской области и вступивший с ними в бой, был успешно эвакуирован с линии фронта силами российских контрактников после двухдневной операции, сообщило Министерство обороны России.

    В Telegram-канале Mash указано, что в ходе боевых действий на границе Курской области российский срочник оказался в крайне опасной ситуации, столкнувшись с превосходящими силами украинских вооруженных формирований. Несмотря на юный возраст и отсутствие боевого опыта, солдат не растерялся и вступил в бой.

    Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать содержащее нецензурную лексику видео, согласно закону о СМИ.

    Когда стало ясно, что продолжать сопротивление бессмысленно, срочник принял решение отступить в лес. Там он сумел связаться со своей матерью, которая, в свою очередь, обратилась за помощью к волонтерам. Благодаря оперативным действиям добровольцев, информация о местонахождении солдата была передана российским военным.

    Для проведения спасательной операции были привлечены опытные контрактники с позывными Тихий и Сибирь. В течение двух суток они поддерживали связь с окруженным солдатом и координировали его действия. Несмотря на активные попытки украинских военных сорвать операцию, российским бойцам удалось вывести срочника с линии фронта.

    По имеющимся данным, украинские диверсанты неоднократно атаковали группу спасения, используя беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие. Российскому солдату удалось ликвидировать как минимум двух противников.

    Кульминацией операции стало успешное соединение спасательной группы с окруженным срочником. Благодаря слаженным действиям всех участников, молодого солдата удалось эвакуировать в безопасное место и доставить домой.

    Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченных в плен под Суджей отца и сына.

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    14 августа 2024, 18:02 • Новости дня
    Военкор: Киев выпускает «консервы» о положении ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские ресурсы в интернете создают впечатление продолжающегося прорыва в Курской области. Это делается с помощью снятых в первые моменты после вторжения видео. Сейчас Киев постепенно их публикует, чтобы поддерживать в эйфории свое общество, считает военный корреспондент Александр Харченко.

    «Больше суток линия фронта в Курской области стабильна. Есть небольшие изменения, которыми можно пренебречь. При этом если посмотреть украинские ресурсы, складывается впечатление продолжающегося прорыва. В Сети с ликованием сообщают о новых занятых населенных пунктах», – написал Харченко в Telegram-канале «Свидетели Байрактара».

    По его мнению, украинскими властями была проделана колоссальная работа по централизации информационного освещения вторжения в Курскую область: «Подразделения заходили в наши населенные пункты и делали фотоотчет. Однако выпускают эти «консервы» по мере необходимости. Это сделано для того, чтобы поддерживать в эйфории свое общество и запугивать российское».

    В итоге, отмечает военкор, возникают два измерения. «Первое – реальное положение на фронте, и второе – медийная картинка. За счет централизации и планирования информационных потоков даже в случае отступления на линии фронта в информационное пространство будет вбрасываться огромное количество «заготовок», – указывает Харченко.

    «Мы будем заявлять о контроле над населенниками, а нам в ответ будут выдавать свои неопубликованные видео, что будет вводить в ступор интернет-аналитиков. Все это будет сделано для того, чтобы посеять панику и убить веру в Российскую армию», – пишет военкор. Он подчеркивает, что сейчас идет жесточайшая психологическая война, которая может сломать психику неподготовленных зрителей. «Чтобы этого избежать, нужно просто верить в наших защитников», – заключил Харченко.

    Как сообщает Минобороны, за последние сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

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    14 августа 2024, 21:40 • Новости дня
    The Telegraph: Харрис может стать «убийцей Украины»
    The Telegraph: Харрис может стать «убийцей Украины»
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис может стать «убийцей Украины» из-за сложных отношений с президентом этой страны Владимиром Зеленским, пишет The Telegraph.

    В частности, в 2022 году Харрис отклонила просьбу Киева о введении превентивных санкций против России, надеясь, что это поможет предотвратить спецоперацию, напоминает «Вечерняя Москва».

    «Как ни странно, учитывая все внимание к физическим проблемам Байдена, он был гораздо более энергичным и уверенным, чем Харрис, в вопросе Украины», – говорится в материале.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Харрис одержит победу над Дональдом Трампом.

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    14 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Дотком: Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием
    Дотком: Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все оружие, полученное Украиной от Вашингтона и стран НАТО, вскоре окажется в распоряжении России, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц).

    «В ближайшем будущем Россия завладеет всем, что военные США и НАТО отправили на Украину», – написал Дотком в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16.

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    14 августа 2024, 14:51 • Новости дня
    На Украине подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Мигули

    Подтверждена гибель украинского пилота МиГ-29 Александра Мигули

    На Украине подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Мигули
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе выполнения боевого задания погиб украинский летчик Александр Мигуля, командир авиационного звена МиГ-29, сообщила 40-я бригада тактической авиации Украины.

    Как стало известно, при выполнении боевого задания погиб командир авиационного звена, за время службы он совершил более 160 боевых вылетов и был награжден орденами «За мужество» ІІ и ІІІ степени, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования.

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    14 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по арсеналу зарубежных ракет в порту Одессы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара по одесскому порту, вероятно, поражен арсенал зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, охранявшая склад система ПВО не успела сработать и только «приняла участие в детонации, весело разлетаясь по округе», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что «прилет» был слышен в Черноморске (Ильичевске) и окрестностях.

    Ранее Лебедев сообщил, что по военному складу в порту Одессы нанесен удар, в результате которого погибли военные, в том числе иностранцы.

    Коментарии (10)
    14 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    ВСУ начали использовать британских дронов-собак в Донбассе

    Bild: ВСУ начали использовать британских дронов-собак в Донбассе

    ВСУ начали использовать британских дронов-собак в Донбассе
    @ t.me/rusengineer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе боевых действий в Донбассе применяют собак-роботов BAD.2, созданных в Великобритании, сообщили источники газеты Bild.

    Речь идет о малогабаритных наземных дронах с камерами, ими управляет оператор, устройства могут разгоняться до 15 км/ч, проходить через окопы, леса и другие труднодоступные места, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Модель разработала британская компания Brit Alliance, ее используют для разведки. У нее также есть противотепловой камуфляж немецкого производства.

    Сейчас в распоряжении ВСУ есть порядка 30 собак-роботов, цена одного устройства колеблется от 4 до 8 тыс. евро в зависимости от модификаций.

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    14 августа 2024, 15:32 • Новости дня
    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило кадры взятия бойцов ВСУ в плен российскими военнослужащими на территории Курской области.

    На видео показано взятие в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Напомним, в среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области и группу из трех украинских военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Коментарии (11)
    14 августа 2024, 20:21 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о целях ВСУ при нападении на Курскую область

    Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату части Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    «Целью изначально было захватить Курскую область, <…> планировалось захватить еще часть Белгородской области, но у них расчет был такой, что их молниеносное наступление уже не будет остановлено», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

    По словам Алаудинова, руководство НАТО, принимая решение о нападении, рассчитывало на то, что украинские военнослужащие смогут занять значительную территорию и взять под контроль стратегические объекты в Курской области, «чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области.

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    Главное
    Дотком: Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием
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      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

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      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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