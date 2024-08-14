Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.13 комментариев
Истребитель F-16 заметили над Ивано-Франковской областью
Подполье: Истребитель F-16 замечен над Ивано-Франковской областью
Над военным аэродромом ВСУ Коломыя в Ивано-Франковской области замечен истребитель F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Мне сообщают, что в небе над городом Коломыей летает самолет F-16», – сказал он, передает РИА «Новости».
Этот аэродром имеет взлетно-посадочную полосу шириной 60 метров и длиной 2,5 км. На нем расположены склады с горючим, имеются подземные укрытия для самолетов и железнодорожная ветка, автопарк, казармы и другие помещения военного назначения, добавил Лебедев.
На прошлой неделе истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью.