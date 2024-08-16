Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.0 комментариев
Жители Курской области спасли раненого солдата ВСУ и передали российским военным
Жители Курской области Александр и Михаил спасли раненого солдата ВСУ и передали российским военным, ему оказана необходимая помощь, сообщил военный корреспондент Семен Пегов.
В своем Telegram-канале WarGonzo он указал, что уроженцы Курской области братья Александр и Михаил обнаружили в лесу истекающего кровью после боя украинского солдата.
«Здесь не будет устрашающих кадров расправы, мужики наложили вэсэушнику жгуты и передали в руки российских военнослужащих, объяснив, что человек с перебитой ногой – уже не враг», – указано в сообщении.
Раненому была оказана необходимая медицинская помощь, а братья сейчас помогают мирным жителям выезжать из приграничных поселков.
Ранее российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области и группу из трех украинских военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.