Роспотребнадзор сообщил, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в России угрозы распространения оспы обезьян

Tекст: Антон Антонов

Роспотребнадзор заверил, что «ситуация находится на постоянном контроле». В России есть достаточно тест-систем, которые можно применять вне лаборатории, а также действует федеральный проект «Санитарный щит», в рамках которого на пунктах пропуска ведется усиленный санитарно-карантинный контроль.

Роспотребнадзор собирается направить странам Африки и Африканскому центру по контролю и профилактике болезней предложение о помощи и содействии, передает РИА «Новости».

Россиянам за рубежом рекомендуется избегать контакта с грызунами и приматами, соблюдать правила личной гигиены. При контактах с людьми, которые могли заразиться и ощущают недомогание, нужно пользоваться маской и соблюдать гигиену рук.

Роспотребнадзор указывает, что заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения с международным значением.