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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    14 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 18:19 • Новости дня

    Бомбардировщики Ту-22м3 совершили плановый полет над Балтийским морем

    Бомбардировщики Ту-22м3 совершили плановый полет над Балтийским морем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над нейтральными водами Балтийского моря прошел плановый полет двух дальних бомбардировщиков Ту-22м3, сообщило Минобороны России.

    Их сопровождали истребители Су-30СМ и Су-27, полет длился около пяти часов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На части маршрута бомбардировщиков также сопровождали истребители других стран.

    Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты ВКС России проводятся в строгом соответствии с международными правилами.

    В конце июля над нейтральными водами Японского моря совершили плановый полет два стратегических ракетоносца Ту-95МС.

    12 августа 2024, 23:46 • Новости дня
    Анонсирован показ дрона «Ланцет-Э» с двумя носителями боеприпасов

    Рособоронэкспорт анонсировал показ на «Армии-2024» дрона «Ланцет-Э» с двумя носителями боеприпасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представит на форуме «Армия-2024» новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов, сообщили в пресс-службе компании.

    Как говорится в сообщении, всего в рамках «Армии-2024» Рособоронэкспорт покажет более 700 образцов продукции, впервые будет продемонстрирован комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов, роботизированный многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МГТТ-ЛБ и модернизированный легкий танк СПТП2С25М («Спрут»), передает ТАСС.

    Там добавили, что «Ланцет-Э» будет демонстрироваться в зоне управляемого вооружения вместе с комплексом с управляемыми боеприпасами «Куб-Э». Беспилотник «Ланцет» производится компанией Zala Aero, оснащен несколькими типами систем наведения и телевизионным каналом связи. Барражирующий боеприпас способен поражать цели в радиусе до 40 км, его максимальная взлетная масса составляет 12 кг.

    Ранее Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ «Ланцетом».

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    13 августа 2024, 01:35 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал сроки получения флотом АПЛ «Князь Пожарский» и «Архангельск»

    Моисеев: ВМФ России получит две АПЛ «Князь Пожарский» и «Архангельск» до конца 2024 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВМФ России получит до конца 2024 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) «Князь Пожарский» проекта 955А (шифр «Борей-А») и многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М (шифр «Ясень-М»), сообщил в ходе форума «Армия-2024» главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

    По его словам, передача ВМФ АПЛ «Архангельск» и АРПКСН «Князь Пожарский» закончился до завершения 2024 года, передает ТАСС.

    «Сомнений в этом нет», – сказал Моисеев.

    Он добавил, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» Северного флота выйдет в море на испытания осенью 2024 года, передача ВМФ планируется на 2025 год.

    Ранее Моисеев сообщил, что 12 кораблей, в том числе корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны и атомные подводные лодки, войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) до конца 2024 года.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    14 августа 2024, 15:39 • Новости дня
    В России создали комплекс противодействия FPV-дронам
    В России создали комплекс противодействия FPV-дронам
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комплекс «Комбат-антидрон» для противодействия FPV-беспилотникам разработали в КБ «Астрон аэро», его представили на форуме «Армия-2024», сообщили в конструкторском бюро.

    В комплекс включены несколько подсистем, первая – радиолокационное сопровождение, сообщили в «Астрон аэро» ТАСС.

    Эта подсистема обнаруживает угрозу на дистанции до четырех-пяти километров, после чего включаются подавители радиопомех. В случае неподавления включается подсистема фазированной акустической решетки, она по звуку определяет типы целей на расстоянии до двух километров.

    Затем начинает работать наземная оптико-электронная станция, она захватывает цель и сопровождает ее. На подлете дрона до дистанции 800-1000 метров в автоматическом режиме дается команда дрону-перехватчику на подавление угрозы.

    Ранее «Рособоронэкспорт» (входит Ростех) анонсировал новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов.

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    12 августа 2024, 11:36 • Новости дня
    Россия представила новую модификацию ЗРПК «Панцирь»
    Россия представила новую модификацию ЗРПК «Панцирь»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На международном военно-техническом форуме «Армия» была представлена новая модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМД-Е», предназначенная для эффективного противодействия массированным атакам беспилотников и других воздушных целей.

    Отличительной особенностью «Панциря» является отсутствие традиционных автоматических пушек, которые были заменены на более компактные и эффективные ракеты для поражения беспилотников и других маневрирующих целей, передает ТАСС.

    Как отмечают разработчики, новый комплекс способен поражать цели, летящие со скоростью до 1 тыс. метров в секунду, что делает его эффективным средством противовоздушной обороны.

    «Панцирь-СМД-Е» предназначен для защиты небольших военных и гражданских объектов от массированных атак с воздуха», – указано в официальных материалах.

    Ранее концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.

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    13 августа 2024, 06:58 • Новости дня
    Тульские оружейники разработали новый боеприпас для беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тульское конструкторское бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) разработало ракету «Х-БПЛА» для беспилотников, предназначенную для поражения легкобронированной техники, сообщил представитель предприятия на форуме «Армия-2024».

    Как сообщил источник ТАСС, ракета применяется с беспилотников и может пролететь от 4 до 8 км. Осколочно-фугасный боеприпас с боевой частью весом шесть килограммов предназначен для поражения легкобронированной техники, блиндажей и укреплений.

    Ранее Россия представила новую модификацию ЗРПК «Панцирь».

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    13 августа 2024, 06:20 • Новости дня
    Перспективный комплект обмундирования военных ВКПО 3.2 решили передать на апробацию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» передаст на апробацию всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО 3.2, сообщил президент концерна Алан Лушников.

    Отвечая на вопрос о сроках поставки комплекта в зону специальной военной операции, он отметил, что ВКПО 3.2 отправится на апробацию, и по ее результатам заказчик будет решать, передает ТАСС. Лушников добавил, что в концерне ни на минуту не останавливаются в развитии.

    Ранее «Калашников» начал поставки обновленных комплектов формы из поглощающей ИК-лучи ткани.

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    12 августа 2024, 02:55 • Новости дня
    Минобороны объяснило новый формат форума «Армия»

    Минобороны назвало СВО тематической доминантой форума «Армия» в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    Формат форума «Армия» в 2024 году не сокращали, но оптимизировали и обновили, его тематической доминантой станет специальная военная операция на Украине, сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук.

    Форум открывается в конгрессно-выставочном центре «Патриот», он будет проходить с 12 по 14 августа, общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м, передает РИА «Новости».

    Осадчук подтвердил, что продолжительность форума уменьшена, но изменения затронут не только сроки работы форума, но и «количество мероприятий, их форму, а главное – содержание», передает ТАСС.

    Форум будет проведен как сугубо деловое мероприятие. Целевой аудиторией будут специалисты ведомства, руководители и генконструкторы предприятий оборонной промышленности, иностранные военные делегации. Приглашены делегации 110 государств. В рамках форума пройдет около 100 научно-деловых мероприятий.

    Будут впервые широко представлены образцы продукции «народного ОПК», созданные в интересах СВО. В дальнейшем экспозиция станет постоянной, будет проводиться апробация и демонстрация разработок в действии.

    На уличной экспозиции будут представлены 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе ОТРК «Искандер», РСЗО «Торнадо-С», береговой ракетный комплекс «Бастион», ЗРК «Гибка-С» и танк Т-90М.

    13 августа состоится церемония заключения Министерством обороны госконтрактов с предприятиями ОПК.

    В свою очередь, Рособоронэкспорт (входит в Ростех) сообщил, что впервые представит новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов. Барражирующий боеприпас «Ланцет», ранее не поставлявшийся за рубеж, начал предлагаться на экспорт. Рособоронэкспорт также представит боеприпасы «Краснополь-М2» и «Китолов-2М» и новейшие средства борьбы с дронами.

    Напомним, сообщалось, что Министерство обороны приняло решение о смене формата главной армейской выставки, исключив культурно-художественную и развлекательную программы.

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    13 августа 2024, 05:35 • Новости дня
    Холдинг «Высокоточные комплексы» начал работу над роботизацией ПТРК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) ведет разработки по автоматизации и роботизации противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), сообщили в пресс-службе холдинга на форуме «Армия-2024».

    Как сообщили в пресс-службе, ведутся разработки в области противотанковых ракетных комплексов, передает ТАСС. Там добавили, что на основании опыта ПТРК в зоне СВО текущие разработки направлены на автоматизацию и роботизацию применения комплексов.

    Ранее гендиректор компании-разработчика «Гумич» Александр Гаврилов сообщил, что идут полигонные испытания многоцелевого робота «Импульс-М» в варианте «универсального ракетного робота поля боя».

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    12 августа 2024, 11:58 • Новости дня
    Белоусов назвал СВО вооруженным противостоянием России и Запада

    Белоусов: СВО является вооруженным противостоянием России и коллективного Запада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специальная военная операция является вооруженным противостоянием России и коллективного Запада во главе с США, вызванное желанием Вашингтона и его союзников сохранить доминирование в мире, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на церемонии открытия форума «Армия-2024».

    По его словам, форум проходит в период проведения специальной военной операции, а по сути, это – вооруженное противостояние России и коллективного Запада, передает РИА «Новости».

    Белоусов добавил, что это вооруженное противостояние «вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка» – и в этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства.

    Министр обороны уверен, что форум «Армия-2024» поспособствует реализации прорывных идей в области обороны, развитию российского ОПК и расширению ВТС.

    Белоусов отметил, что в этом году деловая и выставочная программы форума сфокусированы на обсуждении опыта СВО и новых форм вооруженной борьбы, а также путей адаптации промышленности к решению задач армии и флота.

    Он сообщил, что на форуме представлена продукция военного назначения более тысячи российских предприятий, подготовлена экспозиция современного вооружения, которое доказало свою эффективность в реальной боевой обстановке. Министр обороны отметил, что на форуме представлены инновационные решения в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. Он подчеркнул, что впервые на выставке можно увидеть разработки «народного ОПК».

    «Это продукция, изготовленная гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд наших бойцов в зоне СВО», – пояснил Белоусов.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире совместно с зарубежными партнерами, ценит их интерес к форуму «Армия-2024».

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    12 августа 2024, 08:21 • Новости дня
    Экспортный портфель заказов Ростеха впервые превысил 60 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 млрд долларов, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

    По его словам, с начала СВО наблюдается рекордный рост интереса к российскому оружию в мире, передает РИА «Новости».

    Артяков добавил, что экспортный портфель заказов впервые превысил 60 млрд долларов, а на некоторые образцы уже сформирован отложенный спрос, который будет выполнен после обеспечения потребностей ВС России.

    Ранее президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха заявил, что требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции.

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    12 августа 2024, 14:16 • Новости дня
    На «Армии» представили проект Як-130М с расширенными боевыми возможностями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПАО «Яковлев» (входит в госкорпорацию «Ростех») представило на форуме «Армия-2024» проект модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными боевыми возможностями. Как сообщили в пресс-службе компании, на Иркутском авиационном заводе уже ведется производство трех опытных образцов.

    Как говорится в сообщении, на форуме «Армия» ПАО «Яковлев» показыавет проект модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными боевыми возможностями за счет установки нового бортового оборудования и систем вооружения, передает ТАСС.

    Там добавили, что представлен опытный Як-130 в серийном облике с перспективным оборудованием, которое самолет получит в ходе модернизации. При этом в настоящее время на Иркутском авиационном заводе ведется производство трех опытных образцов Як-130М.

    Ранее Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130.

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    12 августа 2024, 10:45 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России развивать систему равной безопасности в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире совместно с зарубежными партнерами, ценит их интерес к форуму «Армия-2024», заявил глава государства Владимир Путин.

    В ходе видеообращения он отметил, что страна ценит и поддерживает такой интерес, передает ТАСС.

    «Дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик», – подчеркнул Путин.

    В понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот». Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.

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    12 августа 2024, 08:51 • Новости дня
    Форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот»

    Tекст: Александра Юдина

    В подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2024». В мероприятии примут участие представители более 100 иностранных делегаций, а также ведущие российские оборонные предприятия, которые представят свои новейшие разработки.

    Первый день форума посвящен деловым переговорам и закрыт для широкой публики. Во второй и третий дни форум будет открыт для специалистов, которые смогут ознакомиться с новейшими разработками российских оборонных предприятий, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что в форуме примут участие около 110 официальных военных делегаций и предприятий из разных стран. В рамках форума запланировано более 190 двусторонних встреч с иностранными партнерами.

    Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития российских вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Участники форума смогут обсудить последние тенденции в области военной техники, поделиться опытом и наладить новые партнерские отношения.

    Международный военно-технический форум «Армия-2024» предоставляет уникальную возможность для российских и зарубежных компаний продемонстрировать свои достижения и заключить новые контракты. Он проходит с 12 по 14 августа в в подмосковном парке «Патриот».

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    12 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    «Севмаш» сообщил об испытаниях АПЛ «Архангельск» с опережением графика

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атомная подводная лодка «Архангельск (проект 885М, шифр «Ясень-М») проходит заводские ходовые испытания, сообщил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

    Испытания ведутся с опережением графика, подчеркнул Будниченко, передает ТАСС.

    После заводских испытаний в 2024 году АПЛ направят на государственные испытания, после этого подлодку передадут заказчику.

    О выходе «Архангельска» в море на заводские ходовые испытания источники сообщали в начале июня.

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    12 августа 2024, 09:41 • Новости дня
    Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участие в форуме «Армия-2024» примут официальные военные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале МО, экспозиции и индивидуальные стенды предприятий ОПК дружественных стран сформировали Китай, Иран, Белоруссия и Индия, а всего в работе форума будут участвовать представители более 120 иностранных компаний.

    В ведомстве добавили, что форум «Армия» объединит представителей российских и иностранных вооруженных сил и позволит экспертам в области обороны и национальной безопасности укрепить кооперационные связи.

    Ранее в понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот».

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      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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