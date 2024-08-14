Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.14 комментариев
Бомбардировщики Ту-22м3 совершили плановый полет над Балтийским морем
Бомбардировщики Ту-22м3 совершили плановый полет над Балтийским морем
Над нейтральными водами Балтийского моря прошел плановый полет двух дальних бомбардировщиков Ту-22м3, сообщило Минобороны России.
Их сопровождали истребители Су-30СМ и Су-27, полет длился около пяти часов, указало ведомство в своем Telegram-канале.
На части маршрута бомбардировщиков также сопровождали истребители других стран.
Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты ВКС России проводятся в строгом соответствии с международными правилами.
В конце июля над нейтральными водами Японского моря совершили плановый полет два стратегических ракетоносца Ту-95МС.