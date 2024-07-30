Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Японским морем

Tекст: Алексей Дегтярев

Продолжительность полета составила более 10 часов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ, также на некоторых участках маршрута их эскортировали истребители других стран.

Отмечается, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

До этого в июле самолеты ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.