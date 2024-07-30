Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».10 комментариев
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Японским морем
Над нейтральными водами Японского моря совершили плановый полет два стратегических ракетоносца Ту-95МС, сообщило Минобороны России.
Продолжительность полета составила более 10 часов, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ, также на некоторых участках маршрута их эскортировали истребители других стран.
Отмечается, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
До этого в июле самолеты ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.