Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.13 комментариев
ВСУ разрушили православный храм в Курской области
Украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, заявил митрополит Курский и Рыльский Герман.
Митрополит проинформировал о произошедшем патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его рапорт опубликован на сайте РПЦ.
Патриарх в ответе выразил озабоченность в связи со вторжением ВСУ в регион, и отметил, что скорбит в связи с этим бедствием.
Ранее МИД России сообщил, что киевскому режиму не удалось достичь ключевой цели вторжения в Курскую область, которая заключалась в том, чтобы отвлечь российские войска от Донбасса.