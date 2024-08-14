Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
Авиабазу НАТО в Германии закрыли из-за возможной диверсии
Авиабаза в Гайленкирхене на западе Германии, на которой базируются самолеты – разведчики НАТО, была закрыта из-за опасений по поводу возможной диверсии, пишет газета Suddeutsche Zeitung.
Помимо закрытия авиабазы, принято решение о закрытии казарм, пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя территориального командования, передает ТАСС.
В настоящее время проводится проверка на предмет возможного загрязнения питьевой воды.
Подобные меры были ранее приняты в казарме на авиабазе ВВС Кельн-Ван. Там зафиксировали загрязнение водопроводной воды, вызвавшее подозрения в диверсии.