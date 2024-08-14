Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
Репке: Радеющие за Украину не выносят сообщений о потерях ВСУ в Курской области
Проукраинские активисты не могут вынести того факта, что украинские боевики в Курской области несут потери, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
Констатация того, что ВСУ теряют людей в ходе действий в Курской области, кажется для некоторых невыносимой, заявил Репке, передает РИА «Новости».
Он отметил, что на него были нападки со стороны проукраинских групп после публикаций сведений о потерях украинских сил в Курской области.
Напомним, ВСУ в последние сутки на Курском направлении потеряли до 270 человек и два танка.