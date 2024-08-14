ВСУ за сутки в Курской области потеряли до 270 военных и 16 единиц бронетехники

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Север», авиация, беспилотники и артиллерия пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь российской территории у Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного, указало ведомство в своем Telegram-канале.

У Мартыновки обнаружены и уничтожены две группы украинских боевиков на пикапах.

Также отражены шесть атак подразделений 115-й механизированной, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад в направлении Коренево, Ольговки, Погребков, Русского Поречного и Черкесского Поречного.

Поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 92-й штурмовой и 1-й президентской бригад ВСУ у Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино.

Авиация ударила по украинским резервам у Юнаковки, Садков, Мирополья, Храповщины, Могриц и Кровного в Сумской области.

ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 270 человек, 16 единиц бронетехники, включая два танка, БТР Stryker, 13 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и гаубицу Д-30.

За этот период 18 военнослужащих ВСУ попали в плен.

За все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 2,3 тыс. человек, 37 танков, 32 БТР, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.