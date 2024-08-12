Врио губернатора: ВСУ применили химическое оружие в Курской области

Tекст: Кристина Цыцура

Об этом Смирнов сообщил президенту России Владимиру Путину во время видеоконференции по ситуации на российской границе, передает ТАСС.

По его словам, украинские силы обстреляли бригаду «Россетей» снарядами, которые оказались химическим оружием.

«Люди укрылись в районном отделе внутренних дел, все живы, но сотрудники полиции и глава сельского совета получили отравление», – рассказал Смирнов.

Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. При этом противник понес большие потери бронетехники. Ориентировочно ВСУ потеряли более 80 единиц бронетехники, в том числе шесть танков. Также за сутки ВСУ потеряли до 260 военных и три танка на Курском направлении.

