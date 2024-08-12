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    Западные СМИ: ВСУ придется покинуть Курскую область
    Военкор рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области
    Опубликованы новые кадры уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе
    Охлобыстин назвал ошибку покинувших Россию артистов
    Захарова обвинила Киев в «ядерном терроре»
    Смирнов: В Курскую область прибывают дополнительные силы
    Кадыров показал доказательства причастности НАТО к атаке на Курскую область
    В США указали на отчаянное положение Зеленского
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    Мнения
    Алексей Наумов Алексей Наумов Эмоциональные качели против русской холодности

    Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу эмоций.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как война проходит через сердце

    Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    27 комментариев
    12 августа 2024, 04:18 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области прозвучала воздушная тревога, произошло несколько серий взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Хотя воздушная тревога была отменена в нескольких регионах Украины, Сумская область осталась в красной зоне, передает ТАСС.

    Напомним, Сумская область Украины граничит с российской Курской областью, которая подверглась атаке ВСУ.

    11 августа 2024, 14:23 • Новости дня
    ВС России перехватили украинские мобильные группы у трех курских сел
    ВС России перехватили украинские мобильные группы у трех курских сел
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки пресекли попытки прорыва украинских боевиков у Толпино, Журавлей и Общего Колодезя в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группировка «Север» и подошедшие резервы, армейская авиация, артиллерия и дроны не дали группам боевиков на бронетехнике пройти вглубь российской территории, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Уничтожены четыре БТРа, включая три американских Stryker, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.

    Украинская армия в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков потеряла до 35 человек, поражены скопления живой силы и техники подразделений 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Также она потеряла пять танков, четыре боевые бронированные машины.

    Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. У Озерков и Ивановского авиация уничтожила два танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.

    Комплекс «Искандер-М» своим ударом уничтожил самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе Любимовки.

    У Лебедина (Сумская область) поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 ЗРК Patriot. Авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в этом регионе.

    Средства ПРО над Курской областью сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 украинских дронов.

    За сутки украинская сторона потеряла до 230 человек, 38 единиц бронетехники, включая семь танков, три БТР Stryker, БМП, 28 боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, ЗРК «Бук-М1», три установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot.

    Всего за время боевых действий ВСУ на Курском направлении потеряли до 1350 человек, 29 танков, 23 БТРа, девять БМП, 116 боевых бронированных машин, три ЗРК Бук М1, три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot, РСЗО «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.

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    11 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    Появилось новое видео с убитыми боевиками ВСУ на Кинбурнской косе
    Появилось новое видео с убитыми боевиками ВСУ на Кинбурнской косе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Источник, знакомый с ситуацией, предоставил новое видео последствий сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу, совершенную 9 августа.

    На видео РИА «Новости» видны тела военнослужащих ВСУ, лежащие на берегу, остатки снаряжения и лодка, на которой они пытались высадиться.

    «Вот... на берегу лежат», – сказал один из бойцов ВС России.

    Ранее Минобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ у Кинбурской косы.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинский десант гибнет на Кинбурнской косе.

    Коментарии (13)
    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 12:19 • Новости дня
    В Британии рассказали о самом рискованном решении Зеленского
    В Британии рассказали о самом рискованном решении Зеленского
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский, начав атаку на Курскую область, принял самое рискованное решение с начала военных действий на Украине, пишет газета The Times.

    Как пишет The Times, Зеленский давно давил на военных, чтобы те начали летнее наступление, что связано с «отчаянной попыткой» украинского лидера изменить мнение о том, что Киев проигрывает, пишет РБК.

    Газета сравнивает «рискованную стратегию контрудара» Украины с высадкой американского морского десанта в корейском порту Инчхон в сентябре 1950 года, которая изменила ход войны. Издание предупреждает, что в отличие от этой операции, контратака Киева достигнет лишь «ограниченной цели» и не способна переломить ход военных действий. При этом Киев рассчитывает, что атака отвлечет российские войска от других участков фронта, где ВСУ испытывают трудности из-за наступления России.

    Газета отмечает, что атака ВСУ на Курскую область застала врасплох как Москву, так и западных союзников Киева и, если бы украинские власти заранее запросили разрешение Запада, они бы его не получили.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, украинские военные уничтожаются сотнями, а может, и тысячами.

    Коментарии (29)
    11 августа 2024, 20:37 • Новости дня
    Кадыров показал доказательства причастности НАТО к атаке на Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Натовские структуры имеют отношение к нападению ВСУ на Курскую область, об этом говорит амуниция, найденная после уничтожения украинской колонны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, он опубликовал соответствующее видео.

    Характер амуниции и вооружения доказывает, что НАТО имеет прямое отношение к диверсионному плану атаки на регион, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что те, кто планировал нападение, рассчитывали на долгое пребывание ВСУ в Курской области.

    По словам Кадырова, уцелевших украинских боевиков заблокировали недалеко от места боестолкновения.

    Ранее врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что в область пребывают дополнительные подразделения.

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    11 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    В США указали на отчаянное положение Зеленского

    Экс-советник Пентагона Фриман указал на отчаянные действия Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нападение украинской стороны на Курскую область было необходимо Владимиру Зеленскому для поднятия морального духа войск, заявил бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман.

    Зеленский и его клика намеревались «поднять моральный дух Украины», который оставался на низком уровне из-за больших потерь, сказал Фриман YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Руководитель украинского государства намеревался показать банкирам из ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России, но по мнению, Фримана, ему этого не удалось. Его действия он счел актом отчаяния.

    ВСУ в Курской области придется нелегко, поскольку при атаке потери всегда больше, чем при обороне, украинские подразделения попали в этом регионе в ловушку, заключил эксперт.

    Ранее в Курской области из приграничных районов эвакуировались более 8 тыс. человек, в пункты временного размещения направилось более 6 тыс. человек. В то же время западные СМИ считают, что ВСУ придется покинуть Курскую область.

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    11 августа 2024, 18:01 • Новости дня
    Член СПЧ заявил о моральном праве России ударить ракетами по резиденции Зеленского в Киеве

    Украинская атака на Курскую область – это ограниченная войсковая операция, ее целью является оттягивание части российской армии, заявил член СПЧ Александр Ионов.

    ВСУ пытаются получить максимальный медийный эффект от своих действий, но «краткосрочный хайп» обернется для киевского режима большими проблемами в будущем, предупредил Ионов в своем Telegram-канале.

    По его словам, теперь российские военные могут себе позволить «действовать более активно», и теперь у украинской стороны нет уверенности, что российское сверхзвуковое оружие «вскоре не припаркуется на Банковой улице в Киеве».

    «Сегодня на это действие есть полное моральное право», – заключил член СПЧ.

    Ранее стало известно о том, что российские военные в последние сутки пресекли попытки прорыва украинских боевиков у Толпино, Журавлей и Общего Колодезя в Курской области. В то же время западные СМИ считают, что ВСУ придется покинуть Курскую область.


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    11 августа 2024, 22:31 • Новости дня
    После украинского обстрела начался пожар в районе охладительных систем ЗАЭС

    В результате украинского обстрела Энергодара произошло возгорание в районе охладительных систем ЗАЭС

    После украинского обстрела начался пожар в районе охладительных систем ЗАЭС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. На ЗАЭС уточнили, что пожар начался «в районе расположения градирен». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы «устроила пожар».

    Балицкий подчеркнул в Telegram, что «все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет». Кроме того, он указал, что радиационный фон в норме. МЧС ликвидирует очаги возгорания. Балицкий призвал сохранять спокойствие, отметив, что «никакой угрозы нет».

    На Запорожской АЭС уточнили, что пожар произошел «в результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения градирен» станции. «На работе станции возгорание никак не сказалось», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Градирня – специальное устройство для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Градирни большой производительности используются для охлаждения теплообменных аппаратов, в частности, на ТЭС и АЭС.

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что никто не пострадал. Указывается, что «охладительные системы ЗАЭС, по которым ударили ВСУ, находятся в отдалении от энергоблоков, на берегу Днепра».

    «Градирня нужна для охлаждения. В данный момент блоки остановлены, и градирня не задействована в охлаждении. Достаточно работы брызгальных бассейнов», – заявила Яшина.

    Зеленский в соцсетях заявил, что российская сторона якобы «устроила пожар на территории» ЗАЭС. Он утверждает, что лишь «украинский контроль» над ЭАЭС «может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности».

    Напомним, 9 августа в Энергодаре отключилось электричество из-за обстрелов ВСУ. Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов заявлял, что ВСУ после атаки в Курской области могут предпринять активные действия в районе ЗАЭС.

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    11 августа 2024, 07:45 • Новости дня
    Смирнов обратился к жителям после падения обломков украинской ракеты в Курске

    Глава Курской области Смирнов подтвердил, что в результате падения обломков украинской ракеты никто не погиб

    Смирнов обратился к жителям после падения обломков украинской ракеты в Курске
    @ Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки вооруженных сил Украины есть пострадавшие, но никто не погиб, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов заявил в Telegram, что ВСУ совершили «очередную вероломную атаку по мирному населению». «К счастью, погибших нет», – подтвердил он. Смирнов отметил, что пострадавшие получают медицинскую помощь.

    Также он рассказал, что проводится «работа совместно с силовыми структурами». «Держу ситуацию на контроле», – заявил врио губернатора Курской области.

    Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что жильцы поврежденного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, передает РИА «Новости».

    Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом в Курске, несущие конструкции целы. Произошел пожар, он ликвидирован. Пострадали 13 человек.

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    11 августа 2024, 11:40 • Новости дня
    Женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра» перебросили под Купянск

    Ганчев: Киев перебросил под Купянск женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женский батальон ударных беспилотников ВСУ «Птахи Мадяра» перебросили под Купянск Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

    По его словам, на Купянском направлении зафиксированы военнослужащие женского украинского батальона ударных дронов «Птахи Мадяра», передает ТАСС.

    Ганчев рассказал также, что украинский БПЛА уничтожил трактор жителя села Першотравневое. Он уточнил, что после того как водитель выбежал из трактора, беспилотник сначала летал за ним и через некоторое время уничтожил сельхозтехнику.

    Он добавил, что ударами по мирным жителям области ВСУ показывают, что «киевскому режиму нет дела до населения, проживающего на этой территории».

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, а находившиеся там генералы ВСУ командовали атакой на Курскую область.

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    11 августа 2024, 23:54 • Новости дня
    МАГАТЭ опубликовало заявление в связи с атакой Украины на Запорожскую АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты МАГАТЭ проинформированы о «предположительной атаке дрона» на Запорожскую АЭС, сообщило агентство.

    В опубликованном заявлении МАГАТЭ говорится, что его специалисты «увидели густой темный дым, исходящий из северной части ЗАЭС». Этому предшествовало несколько взрывов. «ЗАЭС сообщила команде о предположительной атаке дрона на одну из градирен на объекте. О последствиях для ядерной безопасности не сообщалось», – приводит ТАСС текст заявления МАГАТЭ.

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что «экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями удара ВСУ по системам охлаждения станции позднее, когда это будет безопасно».

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.

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    11 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по вертодрому в Сумской области

    Подполье: Два удара нанесены по вертодрому в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два удара нанесены по вертодрому в городе Конотоп Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам. в ночь на 11 августа в Конотопе в стороне военного вертолетного аэродрома, где базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, используемые в основном для заброски диверсионных групп и эвакуации военных, слышали и видели два прилета, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что рядом с вертодромом находится больница для иностранных наемников и офицеров ВСУ. После атаки в ту сторону поехали кареты скорой помощи, но их не пустили, поскольку из вывозили «особых пациентов».

    Ранее Лебедев сообщал о поражении личного состава ВСУ в Полтаве.

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    11 августа 2024, 20:14 • Новости дня
    Сопротивление: В Одессе поражен склад с боекомплектами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Склады с боекомплектами поражены по одесской окраине, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев вечером в воскресенье.

    Звук прилета раздался по всей Одессе, удар пришелся по поселку Нерубайское на окраине города, сообщил Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, там расположена военная часть и склады с боекомплектами.

    Ранее по вертодрому в Сумской области были нанесены два удара.

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    11 августа 2024, 15:24 • Новости дня
    Ми-28НМ ударили по скоплениям бронетехники и личного состава ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По скоплению живой силы и техники украинской армии в приграничном районе Курской области нанесен удар с помощью российских вертолетов Ми-28НМ, сообщило Минобороны.

    Поражены скопления живой силы, бронированной и автомобильной техники ВСУ, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям, указало ведомство, передает ТАСС.

    Отмечается, что после удара экипажи воздушных судов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Разведка доложила, что все указанные цели были уничтожены.

    Ранее в воскресенье ведомство сообщало, что за сутки в Курской области пресечены попытки прорыва украинских боевиков у трех сел.

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    11 августа 2024, 22:58 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в «ядерном терроре»

    Захарова заявила о «ядерном терроре» со стороны Киева в связи с украинской атакой на ЗАЭС

    Захарова обвинила Киев в «ядерном терроре»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти «принялись за ядерный террор континента», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя пожар в районе охладительных систем ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ.

    «Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении?» – заявила она в Telegram.

    Захарова подчеркнула, что прежде «террористы в Киеве под руководством коллективного Запада» разрушили собственную страну, «угробили» ее население, нанесли ущерб «мировой энергетической и продовольственной безопасности», а сейчас «принялись за ядерный террор континента».

    Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание. На ЗАЭС уточнили, что пожар начался «в районе расположения градирен».

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    11 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    МО: ПВО сбила 35 украинских дронов и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПВО ВС России за ночь сбили 35 украинских БПЛА и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями, сообщило Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, за ночь 14 украинских беспилотников и четыре ракеты «Точка-У» уничтожены над территорией Курской области, 16 беспилотников были сбиты над территорией Воронежской области, три БПЛА уничтожили над Белгородской областью и по одному – над территориями Орловской и Брянской областей, передает РИА «Новости».

    Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

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