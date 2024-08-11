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Вице-премьер Сербии Вулин анонсировал свой визит в Россию
Сербский вице-премьер Александр Вулин намерен посетить Москву, в ходе встречи он планирует встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, об этом сообщил сам сербский политик.
Визит вице-премьера начнется 12 августа, он продлится до 15 августа, сказал Вулин РИА «Новости».
Планируются встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым, первым вице-премьером Денисом Мантуровым, руководителями силовых ведомств, с министром энергетики Сергеем Цивилевым, главой Минпромторга Антоном Алихановым и другими.
Кроме того, пройдет встреча с Лавровым, секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу и другими представителями сферы безопасности.
«Особая честь – выступлю на открытии памятника югославским партизанам, потому что мы помним и гордимся своей историей», – заключил Вулин.