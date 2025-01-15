Reuters: Советники Трампа признали длительность решения конфликта на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Советники избранного президента США Дональда Трампа считают, что для урегулирования конфликта на Украине ему потребуются месяцы или даже больше времени, сообщает РИА «Новости».

«Советники... Трампа теперь признают, что процесс урегулирования войны на Украине продлится месяцы или дальше больше», – говорится в сообщении агентства.

«Рейтер» отмечает, что два помощника Трампа, обсуждавшие с ним украинский конфликт, заявили, что обещания избранного президента завершить конфликт в первый же день на посту президента, это «сочетание предвыборного бахвальства и недостаточной оценки» его сложности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем.