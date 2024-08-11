Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу возмущения спокойствия и выталкивание из зоны комфорта. Рейд ВСУ в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой. Но Москва сохраняет «русскую холодность».4 комментария
Кадыров показал доказательства причастности НАТО к атаке на Курскую область
Натовские структуры имеют отношение к нападению ВСУ на Курскую область, об этом говорит амуниция, найденная после уничтожения украинской колонны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, он опубликовал соответствующее видео.
Характер амуниции и вооружения доказывает, что НАТО имеет прямое отношение к диверсионному плану атаки на регион, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что те, кто планировал нападение, рассчитывали на долгое пребывание ВСУ в Курской области.
По словам Кадырова, уцелевших украинских боевиков заблокировали недалеко от места боестолкновения.
Ранее врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что в область пребывают дополнительные подразделения.