ВСУ пытаются получить максимальный медийный эффект от своих действий, но «краткосрочный хайп» обернется для киевского режима большими проблемами в будущем, предупредил Ионов в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь российские военные могут себе позволить «действовать более активно», и теперь у украинской стороны нет уверенности, что российское сверхзвуковое оружие «вскоре не припаркуется на Банковой улице в Киеве».

«Сегодня на это действие есть полное моральное право», – заключил член СПЧ.

Ранее стало известно о том, что российские военные в последние сутки пресекли попытки прорыва украинских боевиков у Толпино, Журавлей и Общего Колодезя в Курской области. В то же время западные СМИ считают, что ВСУ придется покинуть Курскую область.



