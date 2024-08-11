Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.0 комментариев
Член СПЧ заявил о моральном праве России ударить ракетами по резиденции Зеленского в Киеве
Украинская атака на Курскую область – это ограниченная войсковая операция, ее целью является оттягивание части российской армии, заявил член СПЧ Александр Ионов.
ВСУ пытаются получить максимальный медийный эффект от своих действий, но «краткосрочный хайп» обернется для киевского режима большими проблемами в будущем, предупредил Ионов в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь российские военные могут себе позволить «действовать более активно», и теперь у украинской стороны нет уверенности, что российское сверхзвуковое оружие «вскоре не припаркуется на Банковой улице в Киеве».
«Сегодня на это действие есть полное моральное право», – заключил член СПЧ.
Ранее стало известно о том, что российские военные в последние сутки пресекли попытки прорыва украинских боевиков у Толпино, Журавлей и Общего Колодезя в Курской области. В то же время западные СМИ считают, что ВСУ придется покинуть Курскую область.