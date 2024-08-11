Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.0 комментариев
ВС России перехватили украинские мобильные группы у трех курских сел
Российские военные в последние сутки пресекли попытки прорыва украинских боевиков у Толпино, Журавлей и Общего Колодезя в Курской области, сообщило Минобороны России.
Группировка «Север» и подошедшие резервы, армейская авиация, артиллерия и дроны не дали группам боевиков на бронетехнике пройти вглубь российской территории, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Уничтожены четыре БТРа, включая три американских Stryker, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.
Украинская армия в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков потеряла до 35 человек, поражены скопления живой силы и техники подразделений 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Также она потеряла пять танков, четыре боевые бронированные машины.
Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. У Озерков и Ивановского авиация уничтожила два танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.
Комплекс «Искандер-М» своим ударом уничтожил самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе Любимовки.
У Лебедина (Сумская область) поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 ЗРК Patriot. Авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в этом регионе.
Средства ПРО над Курской областью сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 украинских дронов.
За сутки украинская сторона потеряла до 230 человек, 38 единиц бронетехники, включая семь танков, три БТР Stryker, БМП, 28 боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, ЗРК «Бук-М1», три установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot.
Всего за время боевых действий ВСУ на Курском направлении потеряли до 1350 человек, 29 танков, 23 БТРа, девять БМП, 116 боевых бронированных машин, три ЗРК Бук М1, три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot, РСЗО «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.