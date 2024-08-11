Боец «Ахмата» рассказал об уничтожении техники ВСУ в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, у ВСУ очень много бронетехники, которую необходимо уничтожить, и FPV-дроны помогают с этим справляться, передает РИА «Новости». «Псих» добавил, что целей, чтобы поработать, много – и Курская область будет освобождена.

Бойцы «Ахмата» для этой задачи получили новые беспилотники «Борз» – и теперь испытывают их в боевых условиях.

«Борз» – хорошая штука. Рекомендую. Летит везде – лесополки, не лесополки. Тянет нормально. Три килограмма, километров на 10», – добавил боец.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет.