Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.14 комментариев
Алаудинов назвал решающей битвой СВО столкновение в Курской области
Бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, нет даже причин для мыслей, что российские военные могут проиграть, это и есть та последняя битва, после которой Украина падет, то же самое касается НАТО, Европы и США – союзников Киева, следует из сообщения в Telegram-канале Алаудинова.
Ранее Алаудинов заявил, что в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины действует большое количество наемников.