Алаудинов назвал решающей битвой СВО столкновение в Курской области

Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

Военкор Коц сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

«Противник, похоже, решил не зацикливаться на городских боях в Судже и Коренево и пытается их обойти с флангов. Пока им это сделать не удается», – написал Коц в своем Telegram-канале.

По словам военкора, малые маневровые группы выходят на дороги, ведущие к селам, чтобы обозначить свое присутствие. При этом «основные силы за ними пока не идут», заявил он.

Со ссылкой на волонтеров Коц также сообщил, что в Коренево ВСУ нет, но город «тоже пытаются обойти».

«ВСУ рвутся на трассу, ведущую из Курска в Рыльск. Некоторые ее участки уже в зоне досягаемости дронов. Но пока машины на дороге не атакуют», – добавил он.

Ранее российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области.