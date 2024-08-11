Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
ВС России уничтожили украинский танк в Курской области
ВС России с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении, разведка обнаружила движение танка Т-80 ВСУ в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка Т-80 ВСУ, в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк был полностью уничтожен, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили колонну бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.