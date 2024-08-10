Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.14 комментариев
Белоруссия предупредила Украину о праве на ответ для защиты территории
МИД: Белоруссия потребовала от Украины принять меры после вторжения украинских беспилотников
МИД Белоруссии в связи с залетом с украинской территории беспилотников вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовал от Киева предпринять меры для исключения подобных инцидентов, а также заявил о праве ответа для защиты территории, сообщили в белорусском дипведомстве.
В сообщении указывается, что украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана нота в связи с нарушением границы Белоруссии группой украинских беспилотников, передает ТАСС.
Особо было указано, что в случае, если посольство Украины не сможет повлиять на предотвращение подобных провокаций, встанет вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.
Также Тимуш предупредили, что Белоруссия оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории.
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что инцидент с пролетом над территорией страны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с Украины является попыткой расширить конфликт в регионе.
Белорусский военный эксперт Александр Алесин сказал газете ВЗГЛЯД, что вторжение украинских беспилотников в воздушное пространство Белоруссии может быть поводом для объявления войны.