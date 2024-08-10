Белоруссия предупредила Украину о праве на ответ для защиты территории

МИД: Белоруссия потребовала от Украины принять меры после вторжения украинских беспилотников

Tекст: Вера Басилая

В сообщении указывается, что украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана нота в связи с нарушением границы Белоруссии группой украинских беспилотников, передает ТАСС.

Особо было указано, что в случае, если посольство Украины не сможет повлиять на предотвращение подобных провокаций, встанет вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.

Также Тимуш предупредили, что Белоруссия оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что инцидент с пролетом над территорией страны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с Украины является попыткой расширить конфликт в регионе.

Белорусский военный эксперт Александр Алесин сказал газете ВЗГЛЯД, что вторжение украинских беспилотников в воздушное пространство Белоруссии может быть поводом для объявления войны.