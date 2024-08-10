Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.13 комментариев
Белоруссия обвинила Украину в попытке втянуть Минск в конфликт
МИД Белоруссии: Инцидент с пролетом украинского дрона является попыткой расширить конфликт
Инцидент с пролетом над территорией Белоруссии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с Украины является попыткой расширить конфликт в регионе, Киев провоцирует Минск при подстрекательстве внешних игроков, сообщили в белорусском МИДе.
В белорусском дипведомстве подчеркнули, что преступные действия Украины «радикально эскалируют ситуацию» и являются попыткой вовлечь Белоруссию в конфликт, в то время как Минск выступает за скорейшее мирное урегулирование, передает ТАСС.
Также в МИД Белоруссии указали, что Киев совершает провокации в отношении Минска при попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков и призвали стороны одуматься и остановиться.
В ведомстве отметили, что Белоруссия будет отвечать должным образом на любые враждебные действия и провокации, используя право на самооборону.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии направлены в район украинской границы.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией.