Белоруссия обвинила Украину в попытке втянуть Минск в конфликт

МИД Белоруссии: Инцидент с пролетом украинского дрона является попыткой расширить конфликт

Tекст: Вера Басилая

В белорусском дипведомстве подчеркнули, что преступные действия Украины «радикально эскалируют ситуацию» и являются попыткой вовлечь Белоруссию в конфликт, в то время как Минск выступает за скорейшее мирное урегулирование, передает ТАСС.

Также в МИД Белоруссии указали, что Киев совершает провокации в отношении Минска при попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков и призвали стороны одуматься и остановиться.

В ведомстве отметили, что Белоруссия будет отвечать должным образом на любые враждебные действия и провокации, используя право на самооборону.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии направлены в район украинской границы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией.