Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.14 комментариев
ВСУ оставили позиции у поселка Гродовка в ДНР на покровском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили с позиций на окраине поселка Гродовка в Донецкой Народной Республике на покровском направлении, сообщили в силовых структурах.
Источник ТАСС сообщил, что ВСУ пытаются удержать оборону на этом участке фронта ударами FPV-дронов.
Ранее сообщалось, что ВС России существенно приблизились к трассе Донецк – Красноармейск (украинское название – Покровск), которая является главной артерией снабжения крупных хабов ВСУ на Покровском направлении.