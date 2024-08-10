Лихачев назвал опасными для атомной энергетики действия ВСУ в Курской области

Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ

Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ на Покровском направлении

Tекст: Валерия Городецкая

Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения украинских группировок, дислоцированных в Украинске, Селидове, Новогродовке, Курахове, а также в ряде более мелких населенных пунктов, сообщил источник ТАСС.

«Курахово находится в самых выгодных позициях с точки зрения логистики. Туда есть подвоз с нескольких направлений. Однако в данном случае кардинально это ситуацию не меняет, поскольку логистика ближайших к Красноармейску городов оказывается в крайне затруднительном положении», – отметил собеседник агентства.

Ранее ВС России взяли под огневой контроль ключевой транспортный узел угледарской группировки.