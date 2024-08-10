Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.6 комментариев
Лихачев назвал опасными для атомной энергетики действия ВСУ в Курской области
Глава Росатома Лихачев заявил, что украинские войска создают опасность для мировой атомной энергетики
Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.
Лихачев в ходе телефонного разговора с Гросси подчеркнул опасность действий ВСУ в Курской области для всей мировой атомной энергетики, передает ТАСС.
Ранее Гросси в связи с событиями в Курской области призвал стороны проявить «максимальную сдержанность» во избежание ядерной катастрофы.
Из-за ЧС в Курской области на стройплощадке Курской АЭС-2 временно сократили количество персонала.
До этого Россия проинформировала МАГАТЭ об обнаружении возможных осколков ракет на Курской АЭС.