NZZ: Киев вольно трактует ограничения Запада на использование оружия

В Госдуме назвали два вывода после атаки ВСУ на Курскую область

Генерал Водолацкий: Атака ВСУ под Курском поставила точку на мирных переговорах

Tекст: Вера Басилая

По словам Водолацкого, после атаки террористов Курской области, переговоры с Украиной вести нельзя, потому что им нельзя верить. Он призвал вернуться к вопросу создания санитарной зоны, учитывая возможности переданного Украине вооружения, возможно более 200 км, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на НСН.

Депутат считает, что поставки истребителей F-16 не смогут переломить ситуацию в пользу Киева, добавив, что в России отрабатываются ряд методик, которые позволят не допускать ракеты до российских границ.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.