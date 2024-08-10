Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.6 комментариев
NZZ: Киев вольно трактует ограничения Запада на использование оружия
Киевский режим чересчур свободно трактует ограничения, которые страны Запада наложили на применение предоставленных Украине иностранных вооружений, пишет Neue Zurcher Zeitung (NZZ).
Об этом свидетельствуют действия украинских войск на территории Курской области, указывает NZZ, передает RT.
Ранее российские военные уничтожили американский броневик MaxxPro в Курской области.