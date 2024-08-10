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    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    31 комментарий
    10 августа 2024, 08:17 • Новости дня

    Российские военные уничтожили американский броневик MaxxPro в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России ликвидировали украинский бронеавтомобиль MaxxPro производства США, находившийся в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Броневик был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области, после анализа разведданных было принято решение о его уничтожении, передает ТАСС.

    Для выполнения задачи был задействован FPV-дрон. «В результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена», – сообщило оборонное ведомство.

    Ранее бомбардировщик Су-34 выполнил удар по силам ВСУ в приграничной зоне Курской области.

    9 августа 2024, 10:37 • Новости дня
    ВСУ начали строить укрепления в Курской области

    «Рыбарь»: ВСУ начали окапываться и выстраивать укрепления в Курской области

    ВСУ начали строить укрепления в Курской области
    @ MIC Izvestia/IZ.RU/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области и пытаются привезти тяжелую технику для строительства рубежа обороны, сообщил «Рыбарь».

    ВСУ начали инженерное оборудование местности на так называемой линии Суровикина, выстраивая там укрепрайон, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь».

    Авторы канала пишут, что стоит ожидать ввода второго и третьего эшелонов ВСУ в Курскую область, существует опасность и для других участков на этом направлении.

    Сообщается, что ликвидацией прорвавшихся на территорию России украинских частей занимаются подразделения специального назначения, а также группы сил специальных операций. «Рыбарь» указывает, что боях могут быть использованы и части «Африканского корпуса» из Краснодарского края.

    Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что Вооруженные силы Украины задействовали в Курской области пять бригад и психологический спецназ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ВСУ атаковали Курскую область.

    Коментарии (51)
    9 августа 2024, 15:03 • Новости дня
    В Госдуме назвали два вывода после атаки ВСУ на Курскую область

    Генерал Водолацкий: Атака ВСУ под Курском поставила точку на мирных переговорах

    В Госдуме назвали два вывода после атаки ВСУ на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область показала, что вопрос о возможности мирных переговоров должен сняться, а для безопасности жителей следует создать санитарную зону, учитывая дальность переданных Киеву западных ракет, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По словам Водолацкого, после атаки террористов Курской области, переговоры с Украиной вести нельзя, потому что им нельзя верить. Он призвал вернуться к вопросу создания санитарной зоны, учитывая возможности переданного Украине вооружения, возможно более 200 км, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на НСН.

    Депутат считает, что поставки истребителей F-16 не смогут переломить ситуацию в пользу Киева, добавив, что в России отрабатываются ряд методик, которые позволят не допускать ракеты до российских границ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 11:37 • Новости дня
    Алаудинов оценил обстановку в Курской области

    Алаудинов: ВС России обладает достаточными средствами, чтобы остановить ВСУ в Курской области

    Алаудинов оценил обстановку в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сил и средств у Вооруженных сил России достаточно для того, чтобы остановить ВСУ на курском направлении. Обстановка здесь не критическая, но тяжелая, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, на данный момент на курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая обстановка, но у российских военных достаточно сил и средств, чтобы остановить украинских боевиков, передает ТАСС.

    Алаудинов отметил, что спецназ «Ахмат» совместно с другими подразделениями выставляет максимально возможные опорные пункты, зачищает и уничтожает противника.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

    Коментарии (21)
    9 августа 2024, 21:42 • Новости дня
    Медведев пообещал российские танки в Берлине

    Медведев пообещал появление в Берлине российских танков

    Медведев пообещал российские танки в Берлине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

    Статья Bild носит реваншистский характер, в публикации газета «с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю», указал Медведев, передает РИА «Новости».

    «В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом)», – написал он в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.

    Ранее немецкая газета Bild сообщила, что на территории Курской области замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ.

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    9 августа 2024, 11:51 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область

    Минобороны: Потери ВСУ с начала атаки в Курской области составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники

    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    За все время действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков и 17 бронетранспортеров, сообщили в Министерстве обороны.

    С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть машин пехоты, 67 бронемашин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

    Уточняется, что за сутки противник потерял 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, из них – четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 бронемашин, 155-мм гаубицу М777, 155-мм самоходную артустановку Krab и 152-мм орудие Д-20.

    В ведомстве также отметили, что активными действиями подразделений группировки «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь России. Так, было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского и на западной окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожены пять бронетранспортеров Stryker, а в районе Мартыновки – танк, четыре бронетранспортера и бронемашина «Козак».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

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    9 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Вучич: Сербия получила данные от России о готовящемся Западом госперевороте
    Вучич: Сербия получила данные от России о готовящемся Западом госперевороте
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия предупредила руководство Сербии о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран, заявил сербский лидер Александр Вучич.

    Вучич, комментируя подготовку со стороны Запада акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, отметил, что сегодня Сербия получила официальную информацию из Российской Федерации. По его словам, информация получена по официальным каналам, передает ТАСС.

    «Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах, выполняют свою работу», – уточнил глава Сербии.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на Западе быстрыми темпами готовятся к военному конфликту с Россией.

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    9 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о наемниках из Франции и Польши среди напавших на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество иностранных наемников участвуют в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Большая часть наемников – из Франции и Польши, сообщил Алаудинов в комментарии для военного корреспондента Семена Пегова, опубликованном в его Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, операцией ВСУ на Курском направлении руководит НАТО. «Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», – сказал Алаудинов.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сравнил ВСУ в Курской области с террористами ИГ.

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    9 августа 2024, 14:41 • Новости дня
    В Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России

    Минобороны: Колонны ВС России с тяжелой техникой и РСЗО отправились в Курскую область

    В Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны наращивает силы для ведения боевых действий против украинских формирований в Суджанском районе Курской области, туда отправились РСЗО, артиллерийские орудия, танки, сообщили в ведомстве.

    Сообщается, что в составе колонн, которые направляются в Курскую область, РСЗО БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и «КамАЗ», передает RT.

    Ранее Минобороны сообщало, что потери ВСУ с начала атаки в Курской области составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники.

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    9 августа 2024, 20:25 • Новости дня
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в течение недели в среднем на 10 км продвинулись вглубь территории противника на Покровском направлении и приблизились к крупнейшим хабам ВСУ, сообщили в силовых структурах.

    «За эту неделю наши силы серьезно продвинулись вглубь территории противника. На самых ключевых участках – до 10 км в среднем», – сообщил источник ТАСС.

    По его словам, это стало возможно в том числе благодаря освобождению Веселого, Новоселовки Первой и Тимофеевки. Оборона ВСУ на Покровском направлении «уверенно рушится», добавил собеседник агентства.

    Ранее Минобороны сообщило, что группировка «Центр» за неделю освободила Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР.

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    9 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией

    Нидерланды заявили об отсутствии ограничений на использование F-16 для ВСУ

    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут использовать переданную Нидерландами военную технику для нанесения ударов по военным целям в глубине России, заявили в посольстве королевства, отвечая на вопрос о том, налагал ли Амстердам ограничения на использование истребителей F-16.

    В посольстве подчеркнули, что Украина может использовать полученное от Нидерландов оружие «только для самозащиты, как того требует статья 51 Устава ООН», передает RTVI. Она также должна соблюдать гуманитарное право, регулирующее порядок ведения военных действий, добавили там.

    «Вследствие этого нет каких-либо юридических ограничений для применения различных видов вооружений против легитимных военных целей на российской территории и над ней», – резюмировали в диппредставительстве.

    Накануне глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что над территорией округа впервые были замечены истребители F-16.

    Коментарии (32)
    9 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Глава Суджи опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Глава Суджи Слащев опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Появившаяся в Сети информация о якобы захвате города Суджа украинскими силами не соответствует действительности, заявил глава города Виталий Слащев.

    «Идет эвакуация, Суджа наша», – сказал он, отвечая на вопрос о достоверности фото украинских военнослужащих, сделанных якобы на фоне магазина и одной из организаций в Судже, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

    Коментарии (23)
    9 августа 2024, 12:03 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк

    Военный эксперт Климов: Главной целью ударов ВСУ по Липецкой области был военный аэродром

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк
    @ t.me/lipobl

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ пытаются нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре России. Кроме того, атака на Липецк призвана создать ощущение масштабности угрозы со стороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА.

    «Киев давно составил список российских городов, до которых могут дотянуться украинские БПЛА. В настоящий момент противник, судя по всему, попросту проходит по доступному ему перечню населенных пунктов. Что касается конкретно Липецка, то он мог оказаться под прицелом из-за военного аэродрома. В условиях активизации боевых действий эта цель приобрела особую значимость», – заметил военный эксперт Максим Климов.

    «ВСУ пытаются нанести максимально возможный ущерб военной инфраструктуре России. Все это происходит на фоне попытки прорыва противника в Курской области. Скорее всего, офис Зеленского хочет в информационном поле создать эффект масштабности угрозы со стороны Украины», – подчеркивает собеседник.

    «При этом любой массированный налет на какой-либо российский город дает ВСУ много данных о состоянии нашей ПВО, а также о методах работы. Не исключаю, что обстрел Липецка мог проводиться в качестве тренировки перед атакой по более важной и крупной цели», – прогнозирует эксперт.

    «Отмечу, что за последнее время мы значительно усилили противовоздушную оборону. Работа ведется, причем крайне успешно. Однако, на мой взгляд, российской ПВО не хватает воздушной поддержки. С земли отбить налет сложно, сохраняется риск перегруза доступных систем», – уточняет он.

    «Поэтому очень важно направить наши усилия на создание структур авиационного обеспечения ПВО тыловой зоны. Данное решение могло бы кардинально изменить ситуацию с атаками ВСУ и значительно повысить скорость реакции на те или иные угрозы», – заключил Климов.

    Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА. В результате падения беспилотника был поврежден объект критической инфраструктуры, в городе нарушено электроснабжение. Также произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

    На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС, объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов, сообщалось в Telegram-канале губернатора региона Игоря Артамонова. В зону вывоза населения попадают 416 домовладений. При этом часть жителей приняли решение остаться и укрыться в подвалах. Также ГУ МЧС заявило о возгорании на военном аэродроме.

    Число пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область выросло до девяти человек. Всем гражданам оказывается срочная медицинская помощь в больницах областного центра. В целом за минувшую ночь над Россией было уничтожено в общей сложности 75 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    26 дронов удалось перехватить над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один – над Орловской. Еще пять аппаратов ликвидированы над Республикой Крым. При этом в акватории Черного моря уничтожили восемь БПЛА и семь безэкипажных катеров (БЭК).

    Коментарии (2)
    9 августа 2024, 17:10 • Новости дня
    Людям с расстройством сексуального поведения предложили запретить водить авто

    Минздрав предложил запретить водить авто людям с расстройством сексуального поведения

    Людям с расстройством сексуального поведения предложили запретить водить авто
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения России предложило утвердить новый список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

    Согласно проекту распоряжения правительства России, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в перечень войдут десять наименований групп заболеваний, передает ТАСС.

    Это заболевания, связанные с психическими расстройствами, невротические заболевания, расстройства поведения, эпилепсия, аномалии цветового зрения и бинокулярная слепота.

    В списке также указаны расстройства сексуального предпочтения, включая фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм. Кроме того, в перечень внесены расстройства половой идентификации, в том числе транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте.

    Если распоряжение будет подписано, оно должно будет вступить в силу с сентября следующего года.

    Коментарии (24)
    9 августа 2024, 17:36 • Новости дня
    Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшие дни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России продемонстрируют успехи на Курском направлении в ближайшие несколько дней, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров призвал «подождать два-три дня», после чего «будут хорошие результаты», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Чечня Сегодня».

    Ранее в Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России.

    Коментарии (11)
    9 августа 2024, 13:21 • Новости дня
    Спасший Поддубного мужчина рассказал, как вывозил военкора с места атаки

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Москвы Николай Рыльский рассказал, как спасал раненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного и вывозил его с места атаки беспилотника под Суджей в Курской области.

    Николай живет в Москве и приехал в Суджу, чтобы эвакуировать родителей, от которых не было никаких вестей с 6 августа.

    По его словам, при попытке заехать в Суджу на спуске с горки он уже заметил первые сгоревшие машины, в это время по его автомобилю пытался отработать беспилотник.

    «Увидел тень и боковым зрением взрыв на обочине. Развернулся, поехал назад. Увидел сгоревшую машину Евгения. С ним рядом был человек, который оказывал помощь», – приводит RT слова Николая.

    Он рассказал, что военкор стоял на ногах, но говорил, что ничего не помнит. Человек, который был рядом с Поддубным, отказался ехать, а Николай посадил военкора в свой автомобиль и только по пути в больницу узнал, кто его пассажир.

    По его словам, чтобы Поддубный не терял сознания, он с ним разговаривал и заставлял петь.

    «Он был весь в крови, вся одежда – в клочья, спина обгоревшая, кожа слезала лоскутами», – вспоминает Николай.

    По пути мужчина набрал 112 и сообщил, что везет раненого, но ближайшая больница в селе Большом Солдатском оказалась закрыта. Тогда на Льговском кольце Николай передал Евгения волонтерам.

    Ранее медик-доброволец с позывным «Дед» рассказал, что военкора Евгения Поддубного сперва не узнали на промежуточном пункте оказания помощи.

    Директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что у Поддубного преобладает ожоговая травма. Его перевели в общую палату реанимации из шокового зала.

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

    Коментарии (6)
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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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