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    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    17 комментариев
    1 августа 2024, 12:58 • Новости дня

    Эксперт назвал варианты ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС

    Политолог Ципис: Ответные действия Ирана в отношении Израиля могут спровоцировать масштабный региональный конфликт

    Эксперт назвал варианты ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС
    @ IMAGO/RAINER UNKEL/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ответ на убийство Исмаила Хании Иран может провести ограниченную военную операцию. Среди возможных вариантов – атака на север Израиля, а также удары по американской базе в Ираке. При этом не исключен «эскалационный сценарий», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал сообщения СМИ о приказе верховного лидера Ирана Али Хаменеи нанести удар по Израилю.

    «Если Иран ничего не предпримет после убийства в Тегеране Исмаила Хании, то Израилем это будет воспринято как проявление слабости. Подобный расклад развяжет руки ЦАХАЛ, и еврейское государство будет действовать еще более агрессивно», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    По его мнению, есть два сценария, по которым могут развиваться дальнейшие события. Первый подразумевает проведение Ираном ограниченной операции. При этом вариантов ее организации у Тегерана довольно много. «Военные республики могут нанести удар по северу Израиля, – продолжил Ципис. – Более того, обойти «Железный купол» им не составит труда, поскольку в рамках предыдущей атаки местные власти могли понять, как именно работает израильская система ПВО», – указал собеседник.

    «Целью Ирана также может стать американская военная база расположенная, например, в Ираке. Это вполне укладывается в идею мести, поскольку Тегеран считает США соучастниками преступлений Израиля», – пояснил он. В качестве еще одного варианта ограниченного ответа республики эксперт называет удары по морским целям в Персидском заливе. Речь идет о кораблях, авианосцах и танкерах, принадлежащих западным странам.

    «Второй же сценарий предполагает широкомасштабные действия Ирана. В этом случае будет нанесен прямой удар по Израилю. Причем Тегеран может привлечь к атаке «Ось сопротивления» – Йемен, Сирию, Ирак, Ливан. Но самым угрожающим для Тель-Авива фактором, конечно, станет возможное участие в этом Турции. Вместе с тем такой шаг приведет к региональной войне, в которую непременно будут втянуты Соединенные Штаты и страны западного блока», – детализировал политолог.

    К слову, на фоне эскалации на Ближнем Востоке несколько авиакомпаний США и Британии отменили рейсы в Израиль. «Ситуация напряжена до предела, все ожидают ответных мер со стороны Ирана. Но, на мой взгляд, они не последует сразу, потому что Тегерану нужно продумать свои действия. По моим прогнозам, реакция республики последует в ближайший месяц», – заключил Ципис.

    Ранее издание The New York Times сообщило, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи якобы отдал приказ о прямой атаке по территории Израиля. По мнению газеты, данное решение призвано стать ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, к которому, по мнению Тегерана, может быть причастно еврейское государство.

    На этом фоне, по соображениям безопасности, американский авиаперевозчик United Airlines заявил о временном прекращении регулярных рейсов в Тель-Авив. В официальном обращении компании сказано, что руководство до сих пор обдумывает дальнейшие действия. В случае возобновления перелетов, безопасности пассажиров и экипажа будет уделяться «особое внимание».

    Напомним, в Иране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Как отметили в КСИР, представитель движения погиб в результате атаки на свою резиденцию в Тегеране.  Во многих странах региона считают, что Израиль мог быть причастен к этой атаке, но представители ЦАХАЛ отказались комментировать CNN новость. В армии еврейского государства сказали, что «не реагируют на сообщения иностранных СМИ».

    Однако министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что убийство Хании – «правильный способ очистить мир от этой грязи». «Нет больше воображаемых соглашений о мире, нет больше милосердия к этим сыновьям смерти. Смерть Исмаила Хании делает мир немного лучше», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как отмечает The Times of Israel, Элияху оказался первым топ-чиновником Израиля, который намекнул на причастность государства к убийству Хании. Это произошло, несмотря на негласный приказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху хранить молчание по поводу ночного инцидента. Ранее Элияху, к слову, был наказан за идею ударить по Газе ядерным оружием. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия гибели лидера ХАМАС.

    При этом Иран уже предпринимал обстрелы Израиля в апреле этого года. Тогда телеканал CNN атаку крупнейшим налетом дронов в истории человечества. Однако по ее итогам ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» инфраструктуре страны. Эксперты отмечали, что произошедшее могло дать Тегерану полезную информацию о работе системы ПВО «Железный купол».

    Тогда поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

    1 августа 2024, 01:12 • Новости дня
    Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру
    Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Единственным путем к шаткому миру на Ближнем Востоке остается полномасштабный конфликт, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Узел на Ближнем Востоке затягивается. <…> Всем понятно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в этом регионе», – написал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.

    Он отметил, что все невинные жизни в этой части света являются «заложниками отвратительного государства – США».

    В среду в Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В Иране после этого состоялось экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ сообщили, что Тегеран якобы планирует нанести прямой удар по Израилю.

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    31 июля 2024, 22:29 • Новости дня
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи якобы отдал приказ иранским военным о прямой атаке по израильской территории в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Такой приказ якобы был отдан на срочном заседании совбеза Ирана, заявили три иранских собеседника New York Times.

    В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности.

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    1 августа 2024, 08:29 • Новости дня
    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании

    JP: Израиль специально убил Ханию в Иране, хотя мог сделать это в Катаре

    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские спецслужбы могли убить главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Катаре, однако специально решили совершить покушение в Иране, который нес ответственность за его безопасность, сообщили источники в израильских спецслужбах The Jerusalem Post.

    Источники газеты сообщили, что Тегеран для ликвидации Хании был выбран в том числе для того, чтобы избавиться от руководителя ХАМАС, и чтобы «поместить Иран в центр дилеммы о будущем, той степени, на которую он хочет поднять пламя над Ближним Востоком», передает ТАСС.

    Ранее журналист Элайджа Манье предположил, что разведка Израиля смогла установить местоположение руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании с помощью мессенджера WhatsApp.

    В Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.

    По данным СМИ, ракету по Хании запустили с территории иностранного государства.

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    31 июля 2024, 19:15 • Новости дня
    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании

    Посол Ирана заявил об уничтожении 12 родственников Хании Израилем

    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль в ходе недавней атаки целенаправленно уничтожил в секторе Газа 12 членов семьи погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    По словам Джалали, среди убитых родственников Хании есть его дети и маленькие внуки, передает ТАСС.

    «Мы уверены в том, что террористические действия не повлияют на решимость палестинского народа к освобождению своих оккупированных земель», – подчеркнул он.

    Ранее Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании.

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    31 июля 2024, 21:56 • Новости дня
    Авиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
    Авиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
    @ Lex Rayton/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские авиаперевозчики United Airlines и Delta Airlines, а также британская авиакомпания British Airways приняли решение с завтрашнего дня приостановить все полеты в Израиль.

    Причины такого решения пока не разглашаются, передает RT.

    Ранее министерство иностранных дел Дании рекомендовало жителям страны не посещать Израиль.

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    1 августа 2024, 11:19 • Новости дня
    Задействованный при обмене Бута самолет Ан-148 вылетел из Калининграда

    Flightradar24: Задействованный при обмене Бута самолет Ан-148 вылетел из Калининграда

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ан-148-100Е с номером РА-61727, который использовался при обменах между Россией и США, вылетел из Калининграда на фоне сообщений об обмене осужденного за шпионаж в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

    Самолет приземлился в калининградском аэропорту в 07:35 по местному времени, вылетел из Калининграда в 9.31 по местному времени (10.31 по Москве). Этот же самолет с номером RA-61727 участвовал в процессе обмена Виктора Бута и Бриттни Грайнер, передает ТАСС.

    В калининградском аэропорту прибытие этого самолета не стали комментировать, отмечая, что могут давать информацию только о бортах, которые указаны в расписании.

    Также нет официальных сообщений о возможности обмена Гершковича и связи этого обмена с самолетом Ан-148-100Е.

    Ранее сообщалось, что самолет, который используется для обмена заключенными, приземлился в Калининграде.

    Fox News заявил, что Гершковича могут обменять уже в четверг.

    До этого сообщалось, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

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    1 августа 2024, 07:56 • Новости дня
    В США заявили о подготовке к обмену осужденного за шпионаж Гершковича

    Fox News: Осужденный в России за шпионаж Гершкович вернется в США 1 августа

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденный за шпионаж в России журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович вернется в США в рамках обмена заключенными 1 августа, сообщил Fox News.

    Ведущий телеканала Fox News сообщил, что информация была получена от газеты The Wall Street Journal.  Между тем, из публичной электронной базы данных Федерального бюро тюрем США пропали сведения о содержащихся там россиянах Александре Виннике, Владиславе Клюшине, Вадиме Конощенке и Максиме Марченко, передает ТАСС.

    Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам заключения. Генпрокуратура России указала, что американский гражданин по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода.

    В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден решил добиваться освобождения осужденного в России Гершковича.

    Ранее сообщалось, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

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    31 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС

    Иран назвал США соучастниками убийства главы политбюро ХАМАС

    Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Ирана назвало Соединенные Штаты соучастниками ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

    Как говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, МИД подчеркивает ответственность правительства США как соучастника совершения «гнусного террористического акта и продолжения сионистского режима оккупации и геноцида палестинцев», передает ТАСС.

    Ранее МИД Ирана призвал международное сообщество жестко отреагировать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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    31 июля 2024, 18:44 • Новости дня
    Иран запросил срочное заседание СБ ООН по гибели Хании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранская сторона запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

    Об этом говорится в письме в адрес председателя СБ ООН, функции которого в июле выполняет Россия, передает ТАСС.

    В письме Иран призвал СБ ООН осудить «эти акты агрессии и террористические атаки израильского режима на суверенитет и территориальную целостность Ирана, а также недавние акты агрессии против суверенитета и территориальной целостности Ливана и Сирийской Арабской Республики».

    Ранее Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС.

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    31 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана призвало международное сообщество отреагировать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

    Тегеран ожидает, что страны и международные организации «жестко и эффективно накажут израильский режим и примут необходимые политические, правовые и карательные меры» в отношении Израиля, заявил МИД Ирана, передает ТАСС. Там также подчеркнули право Ирана «соответствующим образом отреагировать на это нападение».

    Иранское дипведомство назвало убийство Хании терактом и грубым нарушением Устава ООН, несущим угрозу международному миру и региональной безопасности.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. В Иране и Палестине объявили траур по Хании.

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    1 августа 2024, 00:33 • Новости дня
    Иран в ООН заявил о праве на самооборону после убийства главы политбюро ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранская сторона оставляет за собой право на самооборону после убийства руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, заявила миссия Ирана в ООН.

    В миссии также отметили, что США, Британия и Франция заблокировали предложенный Россией проект заявления ООН для прессы по убийству Хании, передает РИА «Новости».

    Напомним, В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ заявили, что иранская сторона якобы намерена нанести прямой удар по Израилю.

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    1 августа 2024, 09:11 • Новости дня
    Задействованный при обмене Бута самолет заметили над Калининградом

    Flightradar24: Задействованный при обмене Бута самолет заметили над Калининградом

    Задействованный при обмене Бута самолет заметили над Калининградом
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне сообщений об обмене осужденного за шпионаж в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича над Калининградом замечен самолет, который задействовался при обмене Виктора Бута, свидетельствуют данные Flightradar24.

    Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет, который был задействован при обмене Бута, летел в небе над Калининградом, передает РИА «Новости».

    Ранее Fox News заявил, что Гершковича могут обменять уже в четверг.

    До этого сообщалось, что «в ближайшие часы» может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

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    31 июля 2024, 18:28 • Новости дня
    Иран назвал США, Британию и Францию разжигателями конфликта на Украине

    Постпред Ирана при ООН: США, Британия и Франция разжигают конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон, Лондон и Париж напрямую вовлечены в украинский конфликт и вносят значительный вклад в его эскалацию, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

    «По иронии судьбы, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция дерзко выдвигают такие необоснованные претензии к Ирану, [но] при этом сами непосредственно вовлечены в украинский конфликт», – указал дипломат в письме председателю Совета Безопасности ООН, его текст приводит агентство IRNA, передает ТАСС.

    Поставками современного оружия эти страны разжигают конфликт на Украине, заявил Иравани.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты и их союзники вынуждены все глубже втягиваться в конфликт на Украине и направлять туда своих военных инструкторов, поскольку украинцы не хотят погибать на фронте за западные геополитические интересы.

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    31 июля 2024, 21:10 • Новости дня
    Гендиректор Adidas извинился за рекламу с отсылкой к Олимпиаде в Мюнхене

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный директор Adidas Бьорн Гульден извинился за рекламу ретромодели кроссовок с участием американской супермодели палестинского происхождения Беллой Хадид, которая вызвала критику из-за связи с терактом на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

    «Мы допустили ошибку в том, как были составлены отдельные элементы этой рекламной кампании. Когда вы делаете ошибку, необходимо извиниться и двигаться дальше», – передает ТАСС со ссылкой на слова Гульдена, сказанные агентству Bloomberg.

    Adidas запустила рекламную кампанию для продвижения новой линейки кроссовок SL 72, в разработке которой дизайнеры использовали обувь, созданную для Олимпийских игр 1972 года. В качестве рекламного лица была выбрана Белла Хадид.

    Пользователи соцсетей посчитали выбор модели провокационным, так как во время той Олимпиады произошел теракт, сообщала газета Washington Post.

    Теракт был совершен 5 сентября 1972 года палестинской группировкой «Черный сентябрь», в результате которого погибли 11 израильтян и один немецкий полицейский. Выбор Хадид в качестве лица рекламы также подвергся критике со стороны властей Израиля.

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    1 августа 2024, 07:03 • Новости дня
    Спецслужбы Израиля посоветовали Нетаньяху не уходить далеко от бомбоубежищ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская служба общей безопасности (ШАБАК) посоветовала премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху ходить только на те мероприятия, где есть доступ к укрепленному укрытию, сообщает израильское телевидение.

    Нетаньяху и всему правительству Израиля запретили поездки по открытой местности у линии боевых действий без персонального разрешения главы ШАБАК Ронена Бара, передает ТАСС.

    Также у дипломатических представительств страны по всему миру усилили меры безопасности, дипломатам рекомендовали не посещать публичные мероприятия.

    Напомним, в Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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