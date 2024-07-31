Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
United Airlines прекратила полеты в Тель-Авив
Регулярные авиарейсы американского авиаперевозчика United Airlines в Тель-Авив временно прекращены из соображений безопасности, сообщили в компании.
Ежедневные рейсы в Тель-Авив приостановлены, пока в руководстве компании обдумывают следующие действия, заявили РИА «Новости» в United Airlines.
В случае принятия решения о возобновлении маршрута будет уделяться «особое внимание» безопасности пассажиров и экипажей, добавили там.
Уже отменен рейс в Тель-Авив из аэропорта Ньюарк Либерти (Нью-Йорк и Нью-Джерси), который должен был вылететь 31 августа.
В среду в Тегеране убили главу ХАМАС Исмаила Ханию и одного из его телохранителей. Он прибыл туда для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.