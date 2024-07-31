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    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    7 комментариев
    31 июля 2024, 22:12 • Новости дня

    United Airlines прекратила полеты в Тель-Авив

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Регулярные авиарейсы американского авиаперевозчика United Airlines в Тель-Авив временно прекращены из соображений безопасности, сообщили в компании.

    Ежедневные рейсы в Тель-Авив приостановлены, пока в руководстве компании обдумывают следующие действия, заявили РИА «Новости» в United Airlines.

    В случае принятия решения о возобновлении маршрута будет уделяться «особое внимание» безопасности пассажиров и экипажей, добавили там.

    Уже отменен рейс в Тель-Авив из аэропорта Ньюарк Либерти (Нью-Йорк и Нью-Джерси), который должен был вылететь 31 августа.

    В среду в Тегеране убили главу ХАМАС Исмаила Ханию и одного из его телохранителей. Он прибыл туда для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.

    28 июля 2024, 22:36 • Новости дня
    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль

    Эрдоган: Турция может войти в Израиль, как в Карабах и в Ливию

    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с Израилем то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», – приводит ТАСС слова Эрдогана.

    Телеканал Halk TV считает, что таким образом турецкий лидер заявил, что готов поддержать Палестину любыми способами и средствами.

    Эрдоган отметил успехи оборонной промышленности Турции, но заявил, что если бы они были еще значительнее, Израиль «не сделал бы с Палестиной то, что сделал», передает РИА «Новости».

    Местные СМИ напомнили, что в ноябре прошлого года миссия турецких вооруженных сил была продлена в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра.

    Также в ноябре 2023 года был продлен мандат на пребывание турецкого воинского контингента в Ливии.

    Ранее Эрдоган рассказал, что глава «Моссада» провел переговоры с представителями ХАМАС в Дохе. Переговоры принесли некоторые позитивные шаги.

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    31 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тегеране убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей, сообщило Tasnim.

    Как сообщило Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции Ирана, произошла «атака на резиденцию» Хании в Тегеране. Идет расследование, передает РИА «Новости».

    ХАМАС выразило соболезнования «сыновьям великого палестинского народа». Палестинское движение заявило, что Хания стал жертвой «вероломного налета сионистов на его резиденцию».

    Напомним, Хания принимал участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Пезешкиан в ходе встречи с Ханией в Тегеране выразил надежду на «уничтожение сионистского режима».


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    29 июля 2024, 23:27 • Новости дня
    Израиль призвал «изгнать» Турцию из НАТО

    Глава МИД Израиля Кац призвал страны НАТО исключить Турцию из альянса

    Израиль призвал «изгнать» Турцию из НАТО
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля глава МИД еврейского государства Исраэль Кац призвал страны НАТО исключить Турцию из альянса.

    Кац призвал «немедленно изгнать Турцию». «Турции нет места в НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он поручил дипломатам начать работать с членами НАТО, добиваясь от государств альянса осуждения Турции и ее исключения. По словам министра, Турция примкнула к «иранской оси зла» вместе с палестинским движением ХАМАС, ливанской «Хезболлой» и хуситами в Йемене. Кац призвал Запад осудить Эрдогана и остановить «его разрушительную деятельность».

    Напомним, Эрдоган не исключил возможности ввода войск на территорию еврейского государства. В ответ Кац сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном. «Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», – сказал дипломат. В свою очередь, МИД Турции заявил: «Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты».

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    29 июля 2024, 10:33 • Новости дня
    В Турции предсказали Нетаньяху участь Гитлера
    В Турции предсказали Нетаньяху участь Гитлера
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ответственность за ситуацию в секторе Газа несет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, он может закончить жизнь так же, как нацистский лидер Адольф Гитлер, заявил МИД Турции в соцсети X (экс-Twitter, недоступен в России). Ранее МИД Израиля предупредил, что Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна.

    В посте говорится, что «те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», передает РИА «Новости».

    «Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера», – отмечается в посте.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан прокомментировал в X заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может войти в Израиль, как в Ливию и Карабах.

    Фидан назвал Эрдогана «голосом совести человечества», а также отметил, что «история всех, кто устраивал геноцид, и тех, кто их поддерживал, завершилась одинаково».

    Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль.

    Перед этим Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет.

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    29 июля 2024, 03:37 • Новости дня
    Израиль нанес удары по 15 населенным пунктам в Ливане

    Армия Израиля нанесла удары из тяжелой артиллерии по 15 населенным пунктам в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская армия обстреляла из тяжелой артиллерии 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана в ответ на «атаку Голанских высот», сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар».

    Уточняется, что обстрелу подверглись  город Тария, населенные пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун, вблизи границы с Израилем бомбили города Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба, так же израильская армия нанесла удары по городам Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что израильский боевой беспилотник атаковал ракетами место базирования отряда движения «Хезболла» на юге Ливана.

    До этого в Израиле сообщили об отсутствии планов войны с Ливаном.

    «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

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    29 июля 2024, 18:27 • Новости дня
    Иран предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Иран через Макрона предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильскую сторону ожидают серьезные последствия в случае атаки на Ливан, заявил иранский президент Максуд Пезешкиан в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Пезешкиан заявил, что Израиль может столкнуться с серьезными последствиями в случае нападения на Ливан, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA. Также иранский лидер отметил, что Тегеран готов улучшать отношения с Парижем.

    Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболлу», находящуюся на территории Ливана, ждет «сильный удар» за обстрел Голанских высот. В самой «Хезболле» отрицают свою причастность к этому обстрелу.

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    29 июля 2024, 01:11 • Новости дня
    МИД Израиля предрек Эрдогану судьбу Саддама Хусейна

    Кац: Эрдоган повторит судьбу Хусейна, если вторгнется в Израиль

    МИД Израиля предрек Эрдогану судьбу Саддама Хусейна
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль, заявил глава израильского МИД Исраэль Кац.

    По словам израильского главы МИДа, Эрдоган «идет по следам Саддама Хусейна», угрожая напасть на Израиль.

    «Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», – приводит ТАСС слова Каца.

    Саддам Хусейн руководил Ираком с 1979 по 2003 год и был казнен в 2006 году.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.

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    30 июля 2024, 21:28 • Новости дня
    При израильском ударе по Бейруту погибли два командира «Хезболлы»
    При израильском ударе по Бейруту погибли два командира «Хезболлы»
    @ Taher Abu Hamdan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Израиля по ливанской столице погибли, по предварительным данным, два командира шиитского движения «Хезболла», сообщил источник в администрации района Харет Хорейк.

    По его словам, истребители ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута, где расположены офисы шиитской милиции «Хезболлы», передает ТАСС.

    Удар пришелся по территории рядом с госпиталем Бахман в 100 метрах от штаба «Хезболлы», сообщил собеседник агентства. В результате авиаудара разрушены несколько домов, припаркованные автомобили получили повреждения.

    Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник атаковала столицу Ливана Бейрут, целью удара, по утверждению армейской пресс-службы, был один из командиров шиитского движения «Хезболла».

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    30 июля 2024, 20:38 • Новости дня
    Израиль нанес удар по Бейруту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник атаковала столицу Ливана Бейрут, целью удара, по утверждению армейской пресс-службы, был один из командиров шиитского движения «Хезболла».

    «Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство еще множества израильских мирных граждан», – заявила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    Авиаудару подвергся район Харет Хрейк в пригороде на юге Бейрута, раздались три мощных взрыва, передает РИА «Новости». Несколько ракет сдетанировало неподалеку от больницы Бахман. По данным ливанского национального агентства, была атакована территория здания совета «Хезболлы».

    Ранее США предупредили Израиль о том, что нанесение ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля.

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    29 июля 2024, 17:39 • Новости дня
    Нетаньяху назвал сроки ответного удара за обстрел Голан

    Нетаньяху пообещал «сильный удар» за обстрел Голан

    Нетаньяху назвал сроки ответного удара за обстрел Голан
    @ Ilia Yefimovich/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона ответит на обстрел Голанских высот в скором времени, заявил премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху в понедельник.

    Израиль «не оставит это», его ответ «не заставит себя долго ждать», заявил Нетаньяху, передает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

    По словам премьера, это будет «сильный удар». Ответственность за удар по Голанам Израиль возлагает на «Хезболлу», но это ливанское движение отрицает свою причастность к обстрелам.

    Ранее издание Axios сообщало, что Вашингтон предупредил Тель-Авив о выходе ситуации из-под контроля в случае ударов по «Хезболле». После этого источник в Минобороны Израиля заявил, что страна планирует ударить по «Хезболле», но так, чтобы не спровоцировать масштабный конфликт.

    Напомним, после обстрела города Маджаль-Шамса на Голанских высотах погибли 12 детей.

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    29 июля 2024, 06:31 • Новости дня
    США предупредили Израиль о последствиях удара по Бейруту

    Axios: США предупредили Израиль о последствиях удара по Бейруту в ответ на атаку Голанских высот

    Tекст: Вера Басилая

    США предупредили Израиль о том, что нанесение ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля, сообщил портал Axios.

    Израильский чиновник сообщил порталу, что советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн высказал опасения министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что при ударе по Бейруту «Хезболла» может атаковать территорию Израиля ракетами большой дальности, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, неназванный американский чиновник заявил порталу, что в США считают, что удары Израиля по объектам в Бейруте «станут красной линией» для «Хезболла».

    Ранее Израиль нанес удары по 15 населенным пунктам в Ливане.

    «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

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    29 июля 2024, 19:59 • Новости дня
    Израиль с помощью беспилотников атаковал «Хезболлу» в Ливане
    Израиль с помощью беспилотников атаковал «Хезболлу» в Ливане
    @ STR/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские дроны в понедельник вечером произвели атаку на два южных ливанских района, где находятся базы шиитской организации «Хезболла».

    Израильский беспилотник ударил по автомобилю в поселке Кунин в пограничном округе Бинт-Джбейль, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Elnashra.

    Машина принадлежала шиитским бойцам, один из них погиб, второй ранен.

    Другой удар пришелся на тыловую базу отрядов в городе Кфар-Руммана в округе Набатия. Очевидцы заявили, что после атаки в небе поднялся густой дым, на место прибыли пожарные и спасатели, кареты скорой помощи увозят раненых.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболлу» ждет «сильный удар» за обстрел Голанских высот. В самой «Хезболле» отрицают свою причастность к этому обстрелу.

    Axios писал, что Вашингтон пытался предупредить Тель-Авив о выходе ситуации из-под контроля в случае ударов по Ливану.

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    31 июля 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле осудили приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля

    Представитель Кремля Песков: Россия осуждает приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля

    В Кремле осудили приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия осуждает приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании атаку Израиля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании», – передает ТАСС его слова.

    Представитель Кремля добавил, что атака Израиля направлена против попыток установления мира в регионе, это может спровоцировать дестабилизацию ситуации.

    Ранее МИД России решительно осудил убийство Исмаила Хании.

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    31 июля 2024, 19:15 • Новости дня
    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании

    Посол Ирана заявил об уничтожении 12 родственников Хании Израилем

    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль в ходе недавней атаки целенаправленно уничтожил в секторе Газа 12 членов семьи погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    По словам Джалали, среди убитых родственников Хании есть его дети и маленькие внуки, передает ТАСС.

    «Мы уверены в том, что террористические действия не повлияют на решимость палестинского народа к освобождению своих оккупированных земель», – подчеркнул он.

    Ранее Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании.

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    29 июля 2024, 02:10 • Новости дня
    Израиль атаковал штаб «Хезболлы» на юге Ливана

    Израильский беспилотник атаковал штаб «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильский боевой беспилотник атаковал ракетами место базирования отряда движения «Хезболла» на юге Ливана, сообщил портал Lebanon 24.

    Отмечается, что был атакован штаб и казарма в населенном пункте Маркаба на юге Ливана, в помещениях возник пожар, пострадавших нет, пишет «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что израильские беспилотники летают над форпостами «Хезболлы» и в районах, где находятся военные лагеря и склады с оружием.

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